Azimut et ses partenaires annoncent des résultats de forage sur la Propriété aurifère Eléonore Sud, région de la Baie James, Québec

LONGUEUIL, QC, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce les résultats d'analyse pour 14 forages (4 285 m) réalisés au cours du programme d'exploration de l'automne 2018 sur la Propriété Eléonore Sud JV (Azimut-Eastmain-Goldcorp) où un important système aurifère a été mis en évidence de 2016 à 2018. Les résultats sont en attente pour 10 forages additionnels. Localisé dans la région de la Baie James au Québec, le projet Eléonore Sud est adjacent à la Propriété Eléonore renfermant la mine d'or majeure d'Eléonore détenue et exploitée par Goldcorp (voir Figure 1).

FAITS SAILLANTS

Les meilleurs résultats sont :

ES18-133: 14,7 g/t Au sur 6,2 m , incluant 80,4 g/t Au sur 1,0 m

ES18-121A: 1,85 g/t Au sur 8,7 m , incluant 3,83 g/t Au sur 3,9 m

ES18-126: 2,08 g/t Au sur 8,0 m , incluant 8,22 g/t Au sur 1,5 m

ES18-129 : 12,7 g/t Au sur 1,0 m et 2,09 g/t Au sur 7,5 m

ES18-133: , incluant ES18-121A: , incluant ES18-126: , incluant ES18-129 : et Les forages continuent à identifier à faibles profondeurs des minéralisations aurifères significatives encaissées dans l'intrusion au sein d'un corridor de 2 km de long par 600 à 700 m de large comprenant deux trends principaux, le Trend Moni et le Trend Contact.

de large comprenant deux trends principaux, le Trend Moni et le Trend Contact. Les résultats en attente sont reliés aux forages réalisés dans les extensions potentielles vers l'ouest des trends Moni et Contact ainsi que dans le secteur du Prospect JT.

Les principaux résultats sont présentés au Tableau 1 ci-dessous et sur les Figures 2 et 3 (voir ci-joint). Un sommaire plus détaillé des intersections significatives obtenues en forage est présenté au Tableau 3.

Table 1: Principaux résultats des forages













Forage Au g/t (1) Intervalle

(m)(2) De (m) À (m) Profondeur verticale

(3) ES18-121A 1,85 8,7 57,3 66,0 47 3,83 3,9 incl. 57,3 61,2 2,84 3,9 78,6 82,5 62 9,06 0,9 incl. 78,6 79,5 0,61 15,0 90,0 105,0 75 1,12 4,0 incl. 99,0 103,0 ES18-122 0,81 25,2 57,85 83,0 54 1,95 6,0 incl. 59,0 65,0 3,53 2,0 incl. 59,0 61,0 ES18-123 1,15 10,6 232,0 242,6 182 7,08 1,2 incl. 241,4 242,6 1,74 11,5 342,5 354,0 267 2,85 5,6 incl. 348,4 354,0 8,20 2,0 incl. 348,4 350,4 ES18-126 2,08 8,0 141,0 149,0 111 3,52 4,5 incl. 141,0 145,5 8,22 1,5 incl. 141,0 142,5 ES18-129 1,51 10,0 143,5 153,5 114 12,7 1,0 incl. 143,5 144,5 2,09 7,5 173,0 180,5 135 8,02 1,5 incl. 179,0 180,5 ES18-132 2,22 5,1 43,9 49,0 36 13,0 0,8 incl. 43,9 44,7 ES18-133 2,82 3,0 103,0 106,0 80 14,7 6,2 164,8 171,0 129 80,4 1,0 incl. 167,0 168,0 5,94 1,5 incl. 169,5 171,0

Notes: (1) Les analyses sont non coupées (2) Les intervalles correspondent aux longueurs de carotte; les épaisseurs vraies ne sont pas connues au stade actuel (3) La profondeur verticale est mesurée de la surface jusqu'à la mi-distance de la profondeur de l'intervalle.

Finalisation du programme de l'automne 2018

Le forage de 3 000 m additionnels vient d'être finalisé pour un total de 7 000 m de sondage carotté. Ces forages testaient la partie ouest du Trend Contact dans le secteur du Prospect JT et des structures interprétées le long du Trend Moni. Un forage additionnel a été récemment réalisé au sud-ouest du forage ES18-133 pour vérifier l'extension d'une l'intersection à haute teneur (14,7 g/t Au sur 6,2 m) associée à un contact tonalite-dyke de lamprophyre.

Observations sur les cibles du Contact Trend

Les forages ES18-120 à ES18-124 vérifiaient les extensions d'intersections aurifères précédemment obtenues dans un secteur incluant ES17-74 (0,56 g/t Au sur 54,0 m de 190,5 m à 244,5 m).

Le forage ES18-120, positionné 100 m au nord-est du trou ES16-51 (0,6 g/t Au sur 79,1 m de 171 m à 250,1 m ) pour vérifier l'extension latérale de l'intervalle minéralisé de ce trou, a recoupé un intervalle de 0,40 g/t Au sur 34,5 m de 220,5 m à 255,0 m .

au nord-est du trou ES16-51 (0,6 g/t Au sur de 171 m à ) pour vérifier l'extension latérale de l'intervalle minéralisé de ce trou, a recoupé un intervalle de 0,40 g/t Au sur de à . Le forage ES18-121a, positionné 100 m au sud-ouest du trou ES17-74, a recoupé plusieurs intervalles minéralisés près de la surface à partir de 57,3 m (1,85 g/t Au sur 8,7 m ), 78,6 m (3,83 g/t Au sur 3,9 m ), et 90,0 m (2,84 g/t Au sur 3,9 m ); toutefois, ce trou n'a pas trouvé d'extension à la minéralisation en profondeur du trou ES17-74.

au sud-ouest du trou ES17-74, a recoupé plusieurs intervalles minéralisés près de la surface à partir de (1,85 g/t Au sur ), (3,83 g/t Au sur ), et (2,84 g/t Au sur ); toutefois, ce trou n'a pas trouvé d'extension à la minéralisation en profondeur du trou ES17-74. Le forage ES18-122, localisé 100 m au sud-est du trou ES18-111 (1,4 g/t Au sur 9,4 m de 267,3 m à 276,6 m ) selon la même section, a recoupé de nombreux intervalles minéralisés, incluant 0,81g/t Au sur 25,2 m de 57,9 m à 83,0 m .

au sud-est du trou ES18-111 (1,4 g/t Au sur de 267,3 m à ) selon la même section, a recoupé de nombreux intervalles minéralisés, incluant 0,81g/t Au sur de 57,9 m à . Le forage ES18-123, localisé 85 m au sud-est du trou ES17-78 (0,51 g/t Au sur 17,1 m de 212,5 m à 229,5 m ) selon la même section, a recoupé plusieurs intervalles anomaux incluant 0,47 g/t Au sur 59,0 m de 119,0 m à 178,0 m .

au sud-est du trou ES17-78 (0,51 g/t Au sur de 212,5 m à ) selon la même section, a recoupé plusieurs intervalles anomaux incluant 0,47 g/t Au sur 59,0 m de à . Le forage ES18-124, positionné entre les trous ES18- 123 et ES18-108a (1,1 g/t Au sur 33,6 m de 208,0 m à 241,5 m ), a recoupé 0,74 g/t Au sur 17,4 de 116,6 m à 134,0 m , et 0,50 g/t Au sur 13,4 m de 185,1 m à 198,5 m .

Les forages ES18-125 à ES18-129 ont été réalisés le long du Trend Contact pour rechercher les extensions d'un cluster minéralisé centré sur les forages ES17-80 et ES17-80, en testant les extensions de ce cluster 100 m vers le sud-ouest et 200 m vers le nord-est.

Le forage ES18-125, positionné 100 m au sud-est du trou ES18-117 (0,48 g/t Au sur 15,4 m de 44,7 m à 60,1 m ) selon la même section, indique 0,48 g/t sur 19,0 m de 123,0 m à 142,0 m .

au sud-est du trou ES18-117 (0,48 g/t Au sur de 44,7 m à ) selon la même section, indique 0,48 g/t sur de à . Le forage ES18-126, positionné 50 m au nord-est du trou ES18-112 (0,70 g/t Au sur 43,4 m de 108,2 m à 151,6 m), indique deux intersections significatives avec 2,08 g/t Au sur 8,0 m de 141,0 m à 149,0 m , et 0,51 g/t Au sur 10,5 m de 167,5 m à 178,0 m .

au nord-est du trou ES18-112 (0,70 g/t Au sur de à 151,6 m), indique deux intersections significatives avec 2,08 g/t Au sur de à , et 0,51 g/t Au sur de à . Le forage ES18-127, positionné au sud-est du trou ES18-112 sur la même section, présente deux intervalles minéralisés : 0,59 g/t Au sur 16,5 m de 120,9 m à 137,4 m et 0,69 g/t Au sur 25,0 m de 266,7 m à 291,7 m .

de à et 0,69 g/t Au sur de 266,7 m à . Le forage ES18-128, localisé 50 m au nord-est du trou ES17-89 (1,04 g/t Au sur 6,2 m de 74,8 m à 81,0 m et 0,57 g/t Au sur 19,5 m de 164,5 m à 184 m ), indique 1,0 g/t Au sur 10,5 m de 139,5 m à 150 m et 0,44 g/t Au sur 11,3 m de 180,0 m à 191,3 m .

au nord-est du trou ES17-89 (1,04 g/t Au sur de à 81,0 m et 0,57 g/t Au sur de à ), indique 1,0 g/t Au sur de à 150 m et 0,44 g/t Au sur de à . Le forage ES18-129, positionné 50 m au sud-ouest du trou ES17-90 (0,5 g/t Au sur 123,5 m de 92,0 m à 215,5 m), a recoupé plusieurs intervalles aurifères incluant : 0,50 g/t Au sur 6,4 m de 94,5 m à 100,9 m, 0,79 g/t Au sur 5,5 m de 129,0 m à 134,5 m , 1,51 g/t Au sur 10,0 m de 143,5 m à 153,5 m (incl. 12,7 g/t Au sur 1,0 m ), 2,09 g/t Au sur 7,5 m de 173,0 m à 180,5 m (incl. 8,02 g/t Au sur 1,5 m ).

Les forages ES18-130 à ES18-133 ont été réalisés selon une même section pour étendre de 100 m à 150 m vers sud-ouest un secteur minéralisé centré sur les trous ES17-80 et ES17-88.

Les forages ES18- 130 et ES18-131 ont recoupé de courts intervalles anomaux de minéralisation aurifère. Le trou ES18-132 a recoupé 2,22 g/t Au sur 5,1 m de 43,9 m à 49 m incluant 13,0 g/t Au sur 0,8 m.

ES18-131 ont recoupé de courts intervalles anomaux de minéralisation aurifère. Le trou ES18-132 a recoupé 2,22 g/t Au sur de à incluant 13,0 g/t Au sur 0,8 m. Le forage ES18-133 a recoupé 2,82 g/t Au sur 3,0 m de 103,0 m à 106,0 m et 14,7 g/t Au sur 6,2 m incluant 80,4 g/t Au sur 1,0 m . Cette intersection qui présente de l'or natif dans la tonalite est située près du contact d'un schiste à actinolite interprété comme un dyke de lamprophyre altéré et folié. Localisé 80 m au nord-est du trou ES18-133, une intersection comparable a été obtenue dans le trou ES16-57 avec 76,1 g/t Au sur 1,55 m . Cette intersection est également située dans la tonalite au contact d'un dyke de lamprophyre.

Potentiel d'exploration de la tonalite de Cheechoo

De 2016 jusqu'en avril 2018, les 76 forages au diamant réalisés (15 134 m) ont permis de révéler un important système aurifère au sein de la tonalite située dans la partie est de la Propriété. Les forages ont identifié ces minéralisations sur 2 km de long par 600 à 700 m de large selon un corridor de direction nord-est dans l'intrusion et ce, jusqu'au contact avec les roches métasédimentaires encaissantes. La minéralisation se poursuit vers le nord-est jusqu'à la découverte de Cheechoo (Sirios), et reste largement ouverte vers le sud-ouest sur la propriété Eléonore Sud. Le système aurifère comprend deux principaux trends :

Trend Contact: Enveloppe altérée et minéralisée au sein de la tonalite, avec épaisseurs de plusieurs dizaines de mètres jusqu'à plus de 100 m en forage marquées par des valeurs aurifères anomales. Au sein de ces intervalles, des sections minéralisées sont présentes jusqu'à plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur avec des valeurs > 0,5 g/t Au. Ce trend est caractérisé par la présence de secteurs à stockworks de quartz-albite-biotite accompagné d'arsénopyrite, pyrrhotite, pyrite, scheelite et d'or natif. Des évidences de foliation et de plissement sont observées dans l'intrusion, ainsi que l'injection et la déformation subséquente de dykes mafiques décrits comme des lamprophyres.

Enveloppe altérée et minéralisée au sein de la tonalite, avec épaisseurs de plusieurs dizaines de mètres jusqu'à plus de en forage marquées par des valeurs aurifères anomales. Au sein de ces intervalles, des sections minéralisées sont présentes jusqu'à plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur avec des valeurs > 0,5 g/t Au. Ce trend est caractérisé par la présence de secteurs à stockworks de quartz-albite-biotite accompagné d'arsénopyrite, pyrrhotite, pyrite, scheelite et d'or natif. Des évidences de foliation et de plissement sont observées dans l'intrusion, ainsi que l'injection et la déformation subséquente de dykes mafiques décrits comme des lamprophyres. Trend Moni : système de veines pegmatitiques à quartz-feldspath, de veines à quartz dominant et feldspath interstitiels, avec or natif et un très faible contenu en sulfures.

L'intrusion de tonalite de Cheechoo, d'âge syn à tardi-tectonique (2 612 millions d'années) est interprétée comme une intrusion en forme de champignon de 450 à 500 m d'épaisseur, de sommet tabulaire avec un pendage modéré à faible vers le sud ou le sud-est le long de sa limite sud, et un pendage vers l'ouest sur sa bordure ouest (secteur du Prospect JT). L'interprétation actuelle considère l'intrusion en polarité normale. Selon cette géométrie, le Trend Contact représente une zone de décompression avec stockwork près ou au sommet de l'intrusion.

Le Trend Contact situé au sommet de l'intrusion pourrait ainsi se prolonger, selon le pendage, sous les métasédiments encaissants surmontant l'intrusion. Les relations entre le système de veines à haute teneur de type Moni et les minéralisations du Trend Contact ne sont pas complètement établies. Une discussion plus détaillée sur le modèle d'exploration adopté pour les minéralisations dans l'intrusion de Cheechoo est présentée dans les communiqués de presse des 27 février et 18 juillet 2018.

Le Prospect JT est localisé environ 2,5 km à 3 km à l'ouest des trends Contact et Moni. Cette zone, explorée par forage de 2008 à 2010, ciblait la séquence métasédimentaire dans l'extension potentielle des roches encaissant la mine d'or Eléonore localisée 12 km vers le nord-ouest. Les minéralisations aurifères du Prospect JT sont identifiées dans les métasédiments surmontant la tonalite. Toutefois, les résultats analytiques de certains trous montrent que la tonalite de Cheechoo est également minéralisée dans ce secteur, incluant le trou ES08-12 qui indique 2,15 g/t Au sur 14,0 m.

Les intersections aurifères situées dans la tonalite du secteur du Prospect JT, près du contact avec les métasédiments, pourraient étendre le corridor prospectif du Trend Contact pour former un anneau semi-circulaire de près de 5,5 km de longueur. La tonalite de Cheechoo située sous le Prospect JT sera testée par forage dans les prochains mois.

A propos de la Propriété Eléonore Sud

La Propriété Eléonore Sud est un projet conjoint entre Exploration Azimut Inc. (TSXV :AZM) (26,6%), Eastmain Resources Inc. (TSX: ER) (36,7%) et Goldcorp Inc. (TSX: G; NYSE: GG) (36,7%). Eastmain est le gérant du programme actuel sous la supervision de William McGuinty, géologue, VP Exploration de Eastmain, et Personne qualifiée selon la Norme canadienne 43-101. L'information technique supportant ce communiqué de presse a été fournie par Eastmain et révisée par Jean-Marc Lulin, géologue, agissant en tant que Personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101.

A propos d'Exploration Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et, simultanément, le développement du partenariat. Les cibles sont générées à partir du traitement avancé de mégadonnées géoscientifiques (« Big Data Analytics ») du système expert AZtechMine, soutenu par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 48,5 millions d'actions émises.

Azimut détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec, incluant un des plus importants portfolios d'exploration dans la région de la Baie James (22 propriétés couvrant 4 767 claims ou 2 476 km2).

ANNEXE

Tableau 2: Localisation des trous de forage, campagne automne 2018 (NAD 83, Zone 18N)















Forage Cible UTM Estt UTM Nord AZM Angle Longueur

(m) ES18-120 Contact Trend 438078 5829848 320 -50 306.0 ES18-121A Contact Trend 437882 5829784 320 -50 173.2 ES18-121B Contact Trend 437882 5829785 320 -50 300.0 ES18-122 Contact Trend 438126 5829673 320 -50 299.0 ES18-123 Contact Trend 438252 5829749 320 -50 354.0 ES18-124 Contact Trend 438321 5829772 320 -50 321.0 ES18-125 Contact Trend 437942 5829437 320 -50 300.0 ES18-126 Contact Trend 437788 5829462 320 -50 291.0 ES18-127 Contact Trend 437791 5829377 320 -50 312.0 ES18-128 Contact Trend 437597 5829343 320 -50 324.0 ES18-129 Contact Trend 437417 5829286 320 -50 258.0 ES18-130 Contact Trend 437361 5829194 320 -50 261.0 ES18-131 Contact Trend 437466 5829069 320 -50 264.0 ES18-132 Contact Trend 437263 5829312 320 -50 261.0 ES18-133 Contact Trend 437160 5829438 320 -50 261.0

Tableau 3: Propriété Eléonore Sud JV: sommaire des résultats significatifs au 17 décembre 2018 (1),(2),(3)















Forage Cible Au g/t Intervalle

(m) De (m) À (m) Profondeur

verticale ES18-120 Contact

Trend 055 8,2 18,8 27,0 18 1,75 1,5 incl. 25,5 27,0 0,54 2,8 82,8 85,6 65 0,35 4,8 197,0 201,8 153 0,40 34,5 220,5 255,0 182 0,50 9,5 incl. 220,5 230,0 0,45 12,5 incl. 234,0 246,5 ES18-121A Contact

Trend 1,85 8,7 57,3 66,0 47 3,83 3,9 VG incl. 57,3 61,2 2,84 3,9 78,6 82,5 62 9,06 0,9 VG incl. 78,6 79,5 0,61 15,0 90,0 105,0 75 1,12 4,0 incl. 99,0 103,0 ES18- 121B Contact

Trend 0,36 18,0 81,0 99,0 69 0,43 10,0 incl. 84,0 94,0 3,96 1,0 145,0 146,0 111 0,68 2,9 204,0 206,9 157 0,79 4,0 258,0 262,0 199 1,80 1,0 292,0 293,0 224 ES18-122 Contact

Trend 1,41 1,0 27,0 28,0 21 0,49 5,5 41,5 47,0 34 0,81 25,2 57,9 83,0 54 1,95 6,0 incl. 59,0 65,0 3,53 2,0 also incl. 59,0 61,0 2,30 1,8 incl. 81,2 83,0 0,75 2,0 133,0 135,0 103 0,54 6,8 187,0 193,8 146 0,95 6,0 213,0 219,0 165 2,64 1,0 incl. 217,0 218,0 0,61 4,0 245,0 249,0 189 0,78 8,0 258,0 266,0 201 1,99 2,4 incl. 260,2 262,5 ES18-123 Contact

Trend 0,49 3,8 53,0 56,8 42 0,47 59,0 119,0 178,0 114 3,95 1,3 incl. 166,7 168,0 1,15 10,6 232,0 242,6 182 7,08 1,2 incl. 241,4 242,6 0,61 3,0 290,0 293,0 223 1,74 11,5 342,5 354,0 267 2,85 5,6 incl. 348,4 354,0 8,20 2,0 also incl. 348,4 350,4 ES18-124 Contact

Trend 0,70 17,4 116,6 134,0 96 1,09 6,0 incl. 121,0 127,0 3,07 1,0 also incl. 126,0 127,0 1,01 1,0 163,0 164,0 125 0,50 13,4 185,1 198,5 147 2,71 1,3 incl. 197,2 198,5 3,42 4,0 295,0 299,0 228 12,30 1,0 incl. 298,0 299,0 ES18-125 Contact

Trend 1,14 1,1 44,0 45,1 34 1,27 1,5 58,0 59,5 44 0,48 19,0 123,0 142,0 102 0,95 2,5 incl. 127,5 130,0 ES18-126 Contact

Trend 0,39 2,8 29,5 32,3 24 1,21 1,5 96,0 97,5 74 2,08 8,0 141,0 149,0 111 3,52 4,5 incl. 141,0 145,5 8,22 1,5 incl. 141,0 142,5 0,51 10,5 167,5 178,0 132 1,28 3,0 incl. 170,5 173,5 1,11 3,0 190,0 193,0 147 1,62 1,5 252,0 253,5 194 ES18-127 Contact

Trend 0,85 3,0 78,5 81,5 61 0,45 31,3 109,4 140,7 36 0,59 16,5 incl. 120,9 137,4 2,16 1,1 also incl. 120,9 122,0 0,53 9,0 169,5 178,5 133 0,91 4,0 191,0 195,0 148 2,08 1,0 incl. 194,0 195,0 0,76 6,0 210,0 216,0 163 1,54 1,5 incl. 214,5 216,0 1,75 1,0 222,0 223,0 170 0,69 25,0 266,7 291,7 214 2,77 0,6 incl. 266,7 267,3 5,15 1,4 incl. 281,1 282,5 1,91 1,1 299,7 300,8 230 ES18-128 Contact

Trend 0,77 1,9 59,3 61,2 46 1,00 10,5 139,5 150,0 111 9,08 0,7 incl. 148,0 148,7 0,44 11,3 180,0 191,3 142 0,52 3,5 231,0 234,5 178 0,47 7,6 248,4 256,0 193 1,41 1,5 268,0 269,5 206 1,43 1,5 304,5 306,0 234 ES18-129 Contact

Trend 1,87 1,0 70,0 71,0 54 0,50 6,4 94,5 100,9 75 0,79 5,5 129,0 134,5 101 1,51 10,0 143,5 153,5 114 12,70 1,0 incl. 143,5 144,5 2,09 7,5 173,0 180,5 135 8,02 1,5 incl. 179,0 180,5 1,38 1,5 243,4 244,9 187 ES18-130 Contact

Trend 1,04 1,1 46,5 47,6 36 1,37 5,5 94,0 99,5 74 4,24 1,5 incl. 98,0 99,5 0,51 3,7 221,3 225,0 171 ES18-131 Contact

Trend 0,58 5,5 133,5 139,0 104 0,95 2,5 257,5 260,0 198 ES18-132 Contact

Trend 2,22 5,1 43,9 49,0 36 13,00 0,8 incl. 43,9 44,7 ES18-133 Contact

Trend 2,82 3,0 103,0 106,0 80 14,70 6,2 164,8 171,0 129 80,40 1,0 VG incl. 167,0 168,0 5,94 1,5 incl. 169,5 171,0

Notes: (1) Les intervalles correspondent aux longueurs de carotte; les épaisseurs vraies ne sont pas connues au stade actuel; (2) Les analyses sont non coupées; (3) La profondeur verticale est mesurée de la surface jusqu'à la mi-distance de la profondeur de l'intervalle. VG = Or natif

