La fin des retours gratuits? Les 10 tendances eCommerce qui bouleverseront les détaillants en 2019







Absolunet a analysé plus de 200 initiatives eCommerce afin d'identifier les 10 tendances qui marqueront le plus l'année 2019.



MONTRÉAL, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Absolunet dévoile son rapport des 10 tendances eCommerce qui impacteront les détaillants en 2019. L'impact de ces tendances sera ressenti tout au long de la chaîne d'approvisionnement, tant chez les marques, manufacturiers, distributeurs, détaillants que chez les consommateurs.



Parmi les initiatives eCommerce analysées, certaines proviennent de marques et détaillants de renom, y compris des clients de l'agence eCommerce, dont Meubles Ashley, Stokes et plusieurs autres.

Voici les 10 tendances eCommerce incontournables en 2019 :



CONSOMMATEURS ACTIVISTES ET L'ESSOR DU ECOMMERCE ÉTHIQUE

Les valeurs des consommateurs influenceront fortement le comportement d'achat (et celui des marchands). LA FIN DES RETOURS GRATUITS?

L'éléphant dans la pièce du commerce de détail devient un tendon d'achille à 400 milliards de dollars. TAXES DE VENTE : LE CONGÉ EST TERMINÉ POUR LES CONSOMMATEURS ET LES MARCHANDS

Les consommateurs paieront désormais les taxes de vente sur tous leurs achats, et les marchands devront gérer ces taxes dans de nombreux territoires de compétence. LE ECOMMERCE MOBILE SERA 2X PLUS RAPIDE

Le eCommerce mobile est sur le point de devenir infiniment plus rapide et plus fluide. LES MÉDIAS SOCIAUX DEVIENNENT TRANSACTIONNELS

Les consommateurs pourront « ACHETER » directement sur les plateformes sociales. LE RETOUR DU CODE QR

N'étant plus dépendant des applications, le code QR réalisera son potentiel et aidera les marques à fournir des informations sur les produits. L'AMAZON-IFICATION DES GRANDS DÉTAILLANTS

Concurrencer Amazon en imitant le géant du eCommerce et en devenant une place de marché. ECOMMERCE EN VOITURE : ACHATS EN DÉPLACEMENT

L'expression « drive-to-store » acquiert un deuxième sens LES DÉTAILLANTS EMBAUCHERONT LEUR PREMIER EMPLOYÉ "A.I."

L'intelligence artificielle (AI) aidera les détaillants à créer un contenu de produits plus riche, à améliorer le référencement et à dynamiser le marchandisage. SYNDICATION DU CONTENU DE PRODUITS

Les marques et les fabricants reprennent le contrôle de leur contenu de produits.

« Les marchands investissent continuellement afin de répondre aux attentes des consommateurs, et le mobile est au coeur de l'innovation, souligne Charles Desjardins, associé et vice-président principal d'Absolunet. « Le rapport des tendances eCommerce devrait aider les détaillants, les distributeurs et les manufacturiers à mieux comprendre les enjeux et à choisir les meilleures stratégies et les meilleurs partenaires pour assurer leur croissance. »

Pour comprendre les 10 tendances, leurs impacts potentiels et pour savoir quels détaillants d'ici et d'ailleurs ont appliqué quelles solutions numériques, visitez les 10 Tendances eCommerce au www.10tendancesecommerce.com

À propos d'Absolunet

Absolunet est une agence eCommerce qui compte plus de 200 employés (avec plusieurs postes à combler) qui livre des intégrations eCommerce pour les détaillants, les grossistes et distributeurs et les manufacturiers aux États-Unis et au Canada, à partir des bureaux à Montréal, Kansas City, Boisbriand et Toronto.

L'agence eCommerce détient les plus hautes certifications sur plusieurs plateformes eCommerce : l'agence est un partenaire «Enterprise» de Magento, partenaire « platine » Insite, partenaire nord-américain de l'année inRiver au cours des quatre dernières années ainsi que partenaire «Or» de Sitecore.

