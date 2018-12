Tourisme francophone au Canada : Destination Canada et le RDÉE Canada deviennent partenaires







OTTAWA, le 17 déc. 2018 /CNW/ - Destination Canada et le Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE Canada) ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont récemment signé un protocole d'entente. Ce partenariat permettra de faire connaître à un plus grand public les entreprises touristiques qui offrent des expériences aux francophones et aux francophiles qui souhaitent visiter le Canada.

Le Corridor patrimonial, culturel et touristique, une initiative gérée par RDÉE Canada, répertorie un ensemble de produits et de services patrimoniaux, culturels et touristiques qui offrent des services en français aux visiteurs. Les expériences canadiennes distinctives de Destination Canada sont une collection d'expériences de voyage à vivre au moins une fois dans une vie et qui sont offertes seulement au Canada. L'alliance entre ces deux organismes permet de renforcer le potentiel d'exportation des expériences de la francophonie à travers tout le pays.

« En tant que ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, je suis fière d'annoncer que Destination Canada et le RDÉE Canada ont signé un accord. Ensemble, ils feront la promotion dans le monde entier des expériences, des communautés et de la culture francophones du Canada. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« En collaborant avec le RDÉE Canada, nous donnerons envie aux voyageurs de venir au Canada y profiter des expériences francophones typiques qu'on ne trouve qu'ici. Les voyageurs étrangers ont dépensé plus de 21 milliards de dollars au Canada l'an dernier : les entreprises et les collectivités des quatre coins du pays bénéficient de retombées économiques. »

David F. Goldstein, président-directeur général de Destination Canada

« Nous croyons que la francophonie et le tourisme sont des enjeux qui vont de pair dans le développement du plein potentiel économique de ce secteur clé de notre économie. C'est pourquoi nous sommes très heureux de signer cette entente de partenariat avec Destination Canada, qui nous permettra de mettre de l'avant le travail des entrepreneurs en tourisme qui offrent des services en français dans l'ensemble du pays. »

Jean-Guy Bigeau, président-directeur général de RDÉE Canada

À propos de Destination Canada

Destination Canada fait la promotion du Canada sur la scène internationale comme destination touristique quatre saisons de premier choix. En collaboration avec ses partenaires de l'industrie canadienne du tourisme, Destination Canada crée des campagnes de marketing conçues pour mettre en valeur ce que notre pays a de mieux à offrir. Destination Canada fournit également à ses partenaires des données de recherche et des renseignements sur l'industrie, leur donnant ainsi les moyens d'optimiser leurs activités. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.destinationcanada.com/fr, ou suivre @DestinationCAFR et @Explorezsansfin sur Twitter.

À propos du RDÉE Canada

Le Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE Canada) oeuvre depuis plus de 20 ans à favoriser le développement économique des communautés francophones et acadienne en appuyant les actions collectives de ses membres et en assurant un leadership national basé sur la collaboration et les partenariats. Découvrez le Corridor Canada en ligne : corridorcanada.ca et suivez @CorridorCanada sur Facebook et @LeCorridor_Can sur Twitter.

SOURCE Destination Canada

Communiqué envoyé le 17 décembre 2018 à 09:00 et diffusé par :