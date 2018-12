Bonduelle accroît son leadership dans le domaine des repas frais préparés avec l'introduction au Canada des salades Fraîchement Cueillie(MC)







IRWINDALE, CA et QUÉBEC, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'entreprise Bonduelle Fresh Americas, anciennement appelée Ready Pac Foods, et filiale en propriété exclusive de Bonduelle ( BON.PA ), a annoncé aujourd'hui qu'elle accroît son leadership dans la catégorie des repas frais préparés, en faisant le lancement au Canada des salades Fraîchement CueillieMC de Bonduelle. Cette nouvelle gamme offrira aux consommateurs un repas nutritif et pratique, sans compromettre le goût. Chaque salade est composée de légumes verts frais de la ferme, de viandes assaisonnées, de vinaigrettes savoureuses et d'une variété de garnitures, comme du fromage, des légumes ou du bacon émietté, résultant en un lunch des plus satisfaisants.

Bonduelle Fresh Americas détient actuellement 70 pour cent du marché des salades en format individuel dont la valeur est de 526 millions $US aux États-Unis1. Les consommateurs canadiens sont à la recherche d'options de repas plus sains et plus pratiques, et Bonduelle vise donc à faire accroître de façon significative le marché canadien actuel des salades en format individuel2 dont la valeur actuelle est évaluée à 24 millions $ au Canada. Grâce à son expertise culinaire et aux données analysées, Bonduelle Fresh Americas propose des solutions de repas frais spécialement conçus pour les goûts des consommateurs canadiens, avec des protéines complètes, comme du poulet, de la dinde, du jambon et du fromage.

« Notre engagement à comprendre et à combler les besoins de nos clients nous place dans une position unique qui nous permet d'exceller sur le plan de l'innovation des produits, » explique Mary Thompson, PDG de Bonduelle Fresh Americas. « Les consommateurs canadiens veulent plus de choix d'aliments riches en protéines et les salades Fraîchement CueillieMC de Bonduelle permettent d'offrir à tous ces solutions de repas aux protéines complètes. »

« L'acquisition de Ready Pac Foods aux États-Unis en 2017 a non seulement permis de renforcer la position de Bonduelle comme chef de l'industrie de l'alimentation à base de plantes et de la catégorie des produits frais, mais elle a aussi augmenté sa capacité à rejoindre plus efficacement des clients et les consommateurs du monde entier, » ajoute Daniel Vielfaure, directeur général adjoint du groupe Bonduelle. « Cette expansion au Canada affirme clairement l'ambition de l'entreprise d'être leader mondial du bien-être par le biais des aliments à base de plantes. »

Avec ses ingrédients de haute qualité, les salades Fraîchement CueillieMC de Bonduelle sont riches en protéines, leur étiquetage est clair, elles sont sans saveurs artificielles et satisfont aux envies. Les bols prêts à manger (incluant la fourchette) sont bien conçus, avec les garnitures à part, afin de conserver la fraîcheur et le croquant de tous les ingrédients jusqu'à ce que les consommateurs soient prêts à déguster leur plat.

De plus, les salades Fraîchement CueillieMC de Bonduelle utilisent le Fresh Air Sealtm, une approche plus saine et plus naturelle qui permet de conserver la fraîcheur des aliments, prolongeant ainsi leur durée de vie sans l'utilisation d'agents de conservation. Le processus permet aux consommateurs de faire des réserves de produits lors de leur épicerie, afin de planifier les repas de la semaine.

Les salades Fraîchement CueillieMC de Bonduelle sont offertes en cinq saveurs populaires : Salade César au poulet et au bacon, Salade style Grecque au poulet, Salade Cobb à la dinde et au bacon, Salade style du chef à la dinde et au jambon et Salade style Santa Fe au poulet. Les consommateurs peuvent les trouver dès maintenant dans les rayons des fruits et légumes des magasins de la bannière Loblaw au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique : Loblaws, Zehrs, Provigo, Maxi & Cie et autres. Pour plus de renseignements sur les salades Fraîchement CueillieMC de Bonduelle, veuillez visiter www.bonduelle.ca .

Bonduelle Fresh Americas cultive une longue histoire d'innovation depuis les 50 dernières années, incluant les salades fraîchement coupées et ensachées offertes dans les épiceries, les mélanges de salades européennes, le processus de nettoyage en trois étapes pour les légumes et les premiers ensembles (« kits ») de salades biologiques coupées. Bonduelle Fresh Americas a aussi créé la catégorie des salades en format individuel aux États-Unis il y a plus de 17 ans avec leur marque Bistro Bowl® et ils sont encore leader du marché aujourd'hui.

À propos de Bonduelle Fresh Americas

Bonduelle Fresh Americas est une filiale en propriété exclusive de Bonduelle ( BON.PA ), propriétaire de la marque Ready Pac Foods. Avec ses quatre usines de traitement à travers les États-Unis, l'unité commerciale se concentre sur les légumes frais, les salades et les solutions de repas frais pour les Amériques. Achetée par Bonduelle en 2017 sous le nom de Ready Pac Foods, l'entreprise a été renommée Bonduelle Fresh Americas et c'est la plus récente entreprise des cinq unités commerciales du groupe Bonduelle. Pour plus de renseignements, visitez www.readypac.com ou suivez-nous sur http://twitter.com/bonduelleus , Facebook et Instagram.

newsroom@bfa.bonduelle.com

À propos de Bonduelle

Bonduelle, une entreprise familiale, a été créée en 1853. Sa mission est d'être la référence mondiale du bien-vivre par le biais d'une alimentation à base de plantes. Privilégiant l'innovation et une vision à long terme, le groupe Bonduelle diversifie ses opérations et sa présence géographique. Ses légumes sont cultivés sur plus de 130 000 hectares autour du monde, et ils sont vendus dans 100 pays sous différents noms de marque, à travers différents canaux de distribution et à l'aide de nombreuses technologies. Expert de l'industrie agricole avec ses cinq sites industriels ou de production en agriculture, Bonduelle cultive des produits de qualité en choisissant les meilleures terres cultivables près de ses clients. Pour plus de renseignements, visitez www.bonduelle.com .

