Hausse de l'effectif des professions de la culture et des communications







MONTRÉAL, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Entre 2006 et 2016, l'effectif des professions de la culture et des communications (aussi appelées professions culturelles) a connu une hausse de 23 % au Québec, passant de 118 760 à 146 540 travailleurs. En comparaison, l'ensemble de la population active expérimentée1 du Québec a connu une hausse de 6 %. C'est ce que révèle l'étude Les professions de la culture et des communications au Québec en 2016 publiée aujourd'hui par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

Cependant, cette augmentation ne se reflète pas dans toutes les professions culturelles. Ainsi, le groupe des professionnels des bibliothèques, des archives, des musées et des galeries d'art a perdu le quart de son effectif, passant de 3 430 travailleurs en 2006 à 2 585 en 2016 (- 25 %). À l'inverse, l'effectif du groupe constitué des professionnels des arts plastiques et des arts de la scène a augmenté de 19 %, passant de 21 210 en 2006 à 25 150 en 2016.

Une majorité de femmes parmi les professions culturelles

En 2016, les femmes sont proportionnellement plus présentes dans les professions culturelles (où elles constituent 54 % des travailleurs) que dans l'ensemble de la population active expérimentée (48 % des travailleurs). En 2006, la proportion de femmes au sein des professions culturelles était de 52 %. Par ailleurs, dans ces professions, le revenu médian des femmes (33 220 $) est en 2015 de 14 % inférieur à celui des hommes (38 660 $), un écart moins grand que celui qui prévaut dans l'ensemble de la population active expérimentée (- 23 %).

Les moins de 45 ans, les Montréalais et les travailleurs autonomes sont plus représentés dans les professions culturelles

Au sein des professions culturelles, la proportion de travailleurs de moins de 45 ans est plus élevée (62 %) que dans la population active expérimentée (56 %). Il y a aussi une plus forte représentation des travailleurs des professions culturelles qui habitent la région métropolitaine de recensement de Montréal (67 %) que dans la population active expérimentée (51 %). La proportion de travailleurs autonomes non salariés est en outre plus élevée chez les travailleurs des professions culturelles (30 % comparativement à 12 % dans la population active expérimentée).

Les données proviennent de la publication Optique culture, no 63 que l'on peut consulter sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

1 Il s'agit des personnes de 15 ans et plus qui ont occupé un emploi salarié ou travaillé à leur compte à un moment quelconque entre le 1er janvier 2015 et le 7 mai 2016.

