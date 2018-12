Début de la négociation des titres de Corporation Terranueva à la Bourse des valeurs canadiennes







MONTRÉAL, 17 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TERRANUEVA (la « Société » ou « Terranueva ») a annoncé que ses actions ordinaires (les « Actions ordinaires ») seront inscrites et commenceront à se négocier aujourd'hui à la cote de la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE ») sous le symbole « TEQ ». Terranueva Pharma est une société privée québécoise opérant à L'Assomption (Québec) qui entend devenir un important producteur de cannabis.



« L'inscription de nos actions ordinaires est une étape importante pour Terranueva, nous donnant plus de crédibilité et un meilleur accès au capital. Pour atteindre notre objectif. Terranueva met en oeuvre une approche de production modulaire intégrant les dernières avancées et innovations en matière d'automatisation des processus », a déclaré Pierre Ayotte, président et chef de la direction de Terranueva. « Nous invitons les nouveaux investisseurs à examiner de plus près les opportunités offertes à Terranueva Corporation ».

Une déclaration d'inscription à la cote (formulaire 2A) contenant des informations sur Terranueva, préparée conformément aux politiques de la CSE, a été déposée sur SEDAR à l'adresse sedar.com. Terranueva a récemment réalisé une prise de contrôle inversée de la société publique canadienne, Axe Exploration Inc., qui a été renommée Corporation Terranueva.

Au moment de l'inscription, Terranueva a 31 663 293 Actions ordinaires en circulation. Environ 17 699 852 Actions ordinaires sont détenues par des personnes liées ou des employés. Les 13 963 441 Actions ordinaires restantes sont considérées comme du flottant.

Entreprise de Terranueva

La Société aspire à être à la fine pointe de la recherche et du développement axé sur le traitement thérapeutique du cannabis. La principale mission de Terranueva est d'améliorer la vie de ceux qui souffrent de douleurs chroniques, de migraines, de troubles du sommeil et d'anxiété, grâce à des approches novatrices de traitements liés au cannabis. La vision commerciale de la Société est de produire du cannabis selon les plus hauts standards d'efficience, de qualité et de stabilité. En tant que société axée sur la technologie, nous visons à développer le système de production de cannabis automatisé le plus sophistiqué qui contribuera à créer une traçabilité de notre produit et à augmenter le rendement de chacune de nos souches afin de produire un produit de qualité supérieure de la manière la plus efficace.

