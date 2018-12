Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce des fonds pour des projets forestiers autochtones au Nouveau-Brunswick

Le député de Tobique-Mactaquac, T.J. Harvey, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, fera une annonce concernant la foresterie à la scierie Jamer John W. Ltd. Un point de presse et une visite de l'usine...

Les représentants des médias sont priés de noter qu'Environnement et Changement climatique Canada publiera les dix phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2018 le 20 décembre. Les dix phénomènes météorologiques les plus marquants...