Alira Healths accroît ses capacités scientifiques axées sur les données grâce à l'acquisition de Clinical Insights.







De nouvelles capacités fondées sur les statistiques et l'intelligence artificielle soutiennent la gamme de services consultatifs en soins de santé d'Alira Health.

BOSTON, 17 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Alira Health (www.alirahealth.com), un cabinet international de services consultatifs en soins de santé et en sciences de la vie a annoncé son acquisition de Clinical Insights, une organisation scientifique axée sur les données qui fournit des analytiques de données et prédictives aux entreprises de soins de santé.

Cette acquisition ajoutera une base de précieuses données à tous les domaines d'activités de Alira Health, y compris à ses services consultatifs innovants, réglementaires, cliniques, stratégiques et transactionnels. L'organisation collective appuiera dorénavant ses clients avec un éventail de services intégrés complémentaires qui comprend notamment l'apport de solutions aux enjeux par la mise en oeuvre de nouveaux modèles de soins fondés sur la valeur, tant aux États-Unis qu'en Union européenne, ainsi qu'un soutien au coût et à l'embauche (essais cliniques), au remboursement, à l'économie de la santé, à l'accessibilité au marché et au développement de produits de données personnalisés.

« Nous recherchions activement la plateforme analytique idéale pour bonifier notre organisation et greffer des outils de données supplémentaires à nos domaines d'activités afin d'offrir aux clients des aperçus et des conseils plus approfondis appuyés par des résultats scientifiques », a indiqué Gabriele Brambilla, présidente-directrice générale d'Alira Health. « Alira Health est très heureuse d'accueillir Clinical Insights et sa formidable équipe. Cette toute récente capacité d'analytique de données est essentielle pour soutenir les processus décisionnels stratégiques, commerciaux, réglementaires, cliniques et innovants au sein de nouveaux écosystèmes de soins de santé. Nous sommes ravis d'ajouter cette aptitude nouvelle et d'offrir la meilleure valeur à nos clients. »

« C'est avec enthousiasme que l'équipe de Clinical Insights se joint à Alira Health », a indiqué Paolo Migliari, directeur d'exploitation et chargé de l'information numérique chez Clinical Insights. « Ce nouveau partenariat nous offre l'occasion d'utiliser nos connaissances au profit d'un spectre élargi de services et de soutenir le cycle de vie des produits et des sociétés de notre clientèle. Nous partageons l'engagement de Gabriele envers les services entièrement intégrés d'Alira Health axés sur les sciences de la vie et les soins de santé et croyons que l'ajout de Clinical Insights fournira aux clients des aperçus approfondis et une valeur inégalée grâce à une puissante école de pensée de soins de santé. »

À propos de Alira Health :

Alira Health favorise la transformation des soins de santé en soutenant les sociétés qui oeuvrent dans ce secteur et dans celui des sciences de la vie à innover et à créer de la valeur au moyen des cycles de vie des produits et des activités commerciales. Alira Health offre des services consultatifs innovants, réglementaires, cliniques, stratégiques et transactionnels qui touchent à presque tous les domaines des soins de santé, notamment les aspects pharmaceutiques, médico-technologiques, biotechnologiques, médicaux et infotechnologiques.

La société se consacre au secteur des soins de santé et apporte une approche intégrée à l'industrie. Chaque projet rassemble des experts, stratégistes, banquiers, scientifiques, médecins et statisticiens de l'industrie aux fins de fournir des analyses, des recommandations et des stratégies d'exécution.

Fondée en 1999, Alira Health est basée à l'extérieur de Boston, aux États-Unis. Elle possède des bureaux à San Francisco ainsi qu'à Paris, France; Barcelone, Espagne; Munich, Allemagne; et Milan, Italie.

À propos de Clinical Insights :

Clinical Insights Limited fournit aux sociétés pharmaceutiques des produits et des services consultatifs commerciaux fondés sur des analyses de riches données. Ses solutions optimisent le rendement grâce à des techniques analytiques dynamiques basées sur des informations sur le marché véridiques et en temps réel, améliorent les perspectives du marché et élaborent des mesures commerciales fondées sur des analyses avancées de mégadonnées en temps réel, et enfin, stimulent le rendement opérationnel en incorporant dans les systèmes de gestion de l'utilisateur des techniques analytiques et des renseignements sur le marché en temps réel et exclusifs.

En outre, la solution de Clinical Insights fournit des données en temps réel et des techniques analytiques dynamiques qui permettent d'une part aux clients de découvrir d'importants flux de produits, et d'autre part aux utilisateurs d'atténuer la volatilité de la demande pour les produits ainsi que de réduire l'offre aux fins de l'harmoniser aux besoins du marché.

De plus, ses solutions visent à raffiner le message d'entreprise afin de permettre aux sociétés de s'approprier plus rapidement d'autres parts du marché dynamique. Elles permettent également de minimiser les pertes mercantile des nouveaux joueurs et de mieux faire comprendre aux clients comment leurs produits et leurs messages transforment les schémas thérapeutiques en général.

Incorporée en 2012, Clinical Insights est basée à Milan, en Italie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/452843/Alira_Health_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 17 décembre 2018 à 08:00 et diffusé par :