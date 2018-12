/R E P R I S E -- Avis aux médias - Étude de l'impact de la pyrrhotite sur la durabilité des structures de béton au Canada/







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 14 déc. 2018 /CNW/ - L'honorable François-Philippe Champagne, Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, feront l'annonce d'un projet de collaboration entre le Conseil national de recherches du Canada, le Gouvernement du Québec et l'Université Laval dans le but de résoudre les problèmes liés aux dommages causés au béton par la pyrrhotite.

Date: Le lundi 17 décembre 2018

Heure: 10 h HE

Lieu:

Musée Pop

200, rue Laviolette

Trois-Rivières (Québec)

G9A 6L5

Notes pour les médias :

