Clôture de la transaction de 10 930 000 $ avec Corporation Terranueva Pharma et d'un placement privé de 2 310 000 $

MONTRÉAL, 17 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Terranueva (la « Société » ou « Terranueva ») (CSE:TEQ) est heureuse d'annoncer la finalisation d'un placement privé et de la transaction de 10 930 000 $ avec Corporation Terranueva Pharma (« Terranueva Pharma ») visant une prise de contrôle inversée entre les actionnaires de Terranueva Pharma et Axe Exploration Inc. (la « Transaction »). La Transaction a été approuvée par la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE ») le 14 décembre dernier, la documentation contractuelle de la Transaction et le placement privé concomitant de 2 310 000 $ antérieurement décrit dans la Circulaire de sollicitations de procurations datée du 23 octobre 2018 ont également été clôturés à cette date. Ainsi, 4 620 000 actions ordinaires ont été émises en date du 14 décembre 2018 de même que 2 310 000 bons de souscription, chaque bon de souscription permettant à son détenteur de souscrire pour une période de 18 mois à une action ordinaire de la Société pour un prix de 0,65 $ l'action. Le placement privé s'est effectué selon les conditions antérieurement annoncées par la Société et les actions ordinaires émises lors de ce placement privé sont assujetties à une période de restriction à la revente de quatre mois et un jour.



Corporation Terranueva / Terranueva Corporation est la nouvelle dénomination sociale de la Société. La consolidation de 16 pour 1 des actions ordinaires est maintenant effective, le tout tel qu'approuvé par les actionnaires le 23 novembre dernier. Les actions ordinaires seront inscrites à la cote de la CSE sous le symbole boursier « TEQ » dès aujourd'hui à l'ouverture des marchés.

« Grâce à notre équipe et nos nouvelles installations de la Ville de L'Assomption, Terranueva pourra enfin offrir à court terme aux Québécois et Canadiens une nouvelle alternative de produits de cannabis » de souligner Pierre Ayotte, Président et chef de la direction.

À propos de Terranueva

Terranueva est une société privée basée au Québec, opérant à L'Assomption (Québec) qui a l'intention de devenir un important producteur de cannabis. Elle aspire à être à la fine pointe de la recherche et du développement axé sur le traitement thérapeutique avec le cannabis. La principale mission de Terranueva est d'améliorer la vie de ceux qui souffrent de douleurs chroniques, de migraines, de troubles du sommeil et d'anxiété, grâce à des approches novatrices de traitements liés au cannabis. La vision commerciale de la Société est de produire dès 2019 du cannabis selon les plus hauts standards d'efficience, de qualité et de stabilité.

Pour atteindre cet objectif, Terranueva met en oeuvre une approche de production modulaire intégrant les dernières avancées et innovations en matière d'automatisation des processus. En tant que société axée sur la technologie, nous visons à développer le système de production de cannabis automatisé le plus sophistiqué qui contribuera à créer une traçabilité de notre produit et à augmenter le rendement de chacune de nos souches afin de produire un produit de qualité supérieure de la manière la plus efficace.

