Systech propose une plateforme cloud élargie pour sécuriser les chaînes logistiques mondiales







Des solutions intégrées de suivi et de traçage et d'authentification de produits positionnées pour lutter contre la contrefaçon et le détournement

PRINCETON, New Jersey, 17 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Systech, un leader mondial de la sécurité de la chaîne logistique et de la protection des marques, a annoncé la toute dernière version de ses solutions cloud de traçabilité et d'authentification, lesquelles garantissent que les produits sont authentiques, sûrs et connectés tout le long de la chaîne logistique.

Cette solution élargie est dotée de la technologie e-Fingerprint® non additive primée de la société ? qui transforme chaque code barre imprimé en identifiant numérique unique ? en même temps que de capacités renforcées de suivi et de traçage et de mise en conformité. Parmi les nouvelles fonctionnalités de cette version figurent :

Une intelligence opérationnelle exploitable pour une utilisation quotidienne et le partage d'informations

Une analytique pour l'ensemble de l'organisation permettant de répondre aux objectifs techniques et stratégiques

Une prise en charge d'e-Fingerprint pour une plus grande variété de tailles d'emballage de produits et de substrats

Une meilleure prise en charge des codes QR

Une collecte et une consolidation automatisées des données pour les emballages et la conformité

Des environnements d'essai cloud prêts à l'emploi visant à réduire les risques liés au déploiement

La solution e-Fingerprint furtive et non additive de Systech, UniSecure®, conjuguée à sa solution de suivi et de traçage, UniTrace®, aide à lutter contre la contrefaçon mondiale et les problèmes de détournement sur la chaîne logistique, sans devoir ajouter quoi que soit au processus d'emballage. Cette puissante combinaison garantit que les produits sont authentiques, sûrs et connectés tout le long de la chaîne logistique, de la fabrication jusqu'au consommateur.

« Les mises à niveau constantes de notre plateforme d'authentification et de traçabilité des produits vont dans le sens de notre engagement, qui est d'aider les clients à protéger leur chaîne logistique contre l'intensification des menaces mondiales que sont le détournement de produits et la contrefaçon », explique Ara Ohanian, PDG de Systech. « Aucun autre fournisseur ne propose une solution complète qui comble sans heurts les diverses lacunes sur la chaîne logistique pour offrir une défense inégalée pour les filières de distribution d'une marque. »

La nouvelle version de la plateforme cloud de Systech est également dotée de Systech360tm, un point de vue unique pour gérer et configurer les solutions Systech. Systech360 fournit des renseignements pour l'ensemble des solutions Systech pour l'emballage, la sérialisation, l'authentification et la traçabilité mises en oeuvre par une entreprise. Outre des informations en temps réel, la plateforme automatisée offre une analytique pour l'ensemble de l'organisation pour contribuer à réaliser les objectifs techniques et stratégiques.

À propos de Systech

Systech est le leader technologique mondial dans le domaine de la sécurité de la chaîne logistique et de l'authentification des produits. Depuis plus de 30 ans, nous misons sur la technologie. Systech a été le pionnier de la stérilisation pharmaceutique et des innovations en termes de visualisation et d'inspection des chaînes, de gestion des chaînes d'emballage dans leur ensemble, ainsi que du suivi et du traçage. À l'heure actuelle, Systech révolutionne la protection des marques. Nos solutions logicielles garantissent que les produits sont authentiques, sûrs et connectés, de la fabrication jusqu'au consommateur.

Contact :

Systech

Stacey Owens-Perrotta

Tél. : +1 609 235 3639

stacey.owens-perrotta@systechone.com

Communiqué envoyé le 17 décembre 2018 à 07:00 et diffusé par :