/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le premier ministre François Legault en tournée en Gaspésie/







QUÉBEC, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, se rendra le lundi 17 décembre en Gaspésie pour une première visite officielle. Le ministre des Transports, M. François Bonnardel, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, accompagneront le premier ministre lors de cette visite.

Horaire de la journée :

10 h : Visite de l'usine La Crevette du Nord Atlantique

10 h 30 : Conférence de presse du premier ministre

Lieu : La Crevette du Nord Atlantique

553, boulevard du Griffon, Gaspé, G4X 6A5

11 h 20 : Rencontre privée avec M. Daniel Côté, maire de Gaspé, M. Denis Fortin, maire de Cloridorme, M. Noël-Marie Clavet, maire de Petite-Vallée, M. Noël Richard, maire de Grande-Vallée, et Mme Délisca Ritchie-Roussy, mairesse de Murdochville (une prise d'images sera possible au début de la rencontre)

Lieu : Hôtel de ville de Gaspé

25, rue de l'Hôtel-de-Ville, Gaspé, G4X 2A5

12 h15 : Discours devant la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé

Lieu : Hôtel Baker

178, rue de la Reine, Gaspé, G4X 1T6

Les représentants des médias qui souhaitent être présents au dîner-conférence doivent confirmer leur présence auprès de Catherine Briand, coordonnatrice aux opérations de la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé, au 581 887-7000, ou à l'adresse admin@cctgaspe.org.

