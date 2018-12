Weatherford annonce la vente de son activité d'enregistrement de données de surface







BAAR, Suisse, 17 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la « Société » ou « Weatherford ») a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif de vente de son entreprise d'enregistrement de données de surface à Excellence Logging pour 50 millions USD en numéraire.

En vertu de cet accord, Weatherford vendra l'ensemble de son équipement, de sa technologie d'enregistrement de données de surface et des contrats connexes et transfèrera le personnel apparenté à Excellence Logging. Bien que cette transaction signifie la sortie de Weatherford du segment de l'enregistrement des données de surface, la société compte maintenir une relation étroite et collaborative avec Excellence Logging pour fournir des services groupés et intégrés à ses clients, y compris l'enregistrement de données de surface.

Cette transaction a pour but de maximiser la valeur actionnariale de Weatherford en refocalisant le portefeuille de la société sur les segments plus étroitement alignés avec sa stratégie à long terme et devrait être clôturée au premier semestre de 2019. La transaction est subordonnée aux conditions de clôture habituelle et le prix d'achat est subordonné aux ajustements des fonds de roulement post-clôture habituels. À la clôture, Weatherford utilisera le produit net pour réduire sa dette.

« Nous sommes ravis heureux d'avoir signé un accord avec Excellence Logging, une société qui partage notre façon de penser et notre engagement à fournir le plus haut niveau de service à nos clients », a ajouté Mark A. McCollum, président-directeur général de Weatherford. « Nos similarités en termes d'approche, de culture et d'expérience contribueront à assurer une transition fluide pour nos clients et pour nos employés qui rejoindront Excellence Logging. »

« Avec l'achat du segment d'enregistrement de données de surface de Weatherford, Excellence Logging deviendra la plus importante société de diagraphie de fluide de forage indépendante dans le secteur des services pétroliers et gaziers », a commenté Bruno Burban, président-directeur général d'Excellence Logging. « Notre dévouement singulier envers l'innovation et la vigueur de notre organisation animée par ses employés mettent clairement l'accent sur notre entreprise pour stimuler notre performance. L'échelle des opérations de diagraphie de fluide de forage de Weatherford, sa longue histoire dans ce secteur et son personnel chevronné viendront compléter les nôtres pour nous accorder une présence réellement globale. »

Cette transaction est l'une d'une série de dessaisissements envisagés qui contribueront à désendetter la structure de capital de la société. Durant le troisième trimestre 2018, Weatherford a annoncé la vente de son activité d'appareils de forage internationale pour 287,5 millions USD, pour laquelle elle a reçu 215,5 millions USD de produit en espèces à ce jour. Durant le quatrième trimestre 2018, la société a également annoncé un accord de vente de son activité de services de laboratoire pour 205 millions USD en numéraire.

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus grandes multinationales dans le secteur des services pétroliers, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans plus de 90 pays, et possède un réseau d'environ 710 sites, y compris des installations de fabrication, de services, de recherche et de développement, ainsi que de formation. Elle emploie environ 28 450 personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.weatherford.com, et rejoignez Weatherford sur LinkedIn , Facebook , Twitter et YouTube .

À propos d'Excellence Logging

Excellence Logging est une société de services sur champs pétroliers spécialisés qui a pour mission de fournir à ses clients des services sûrs et plus avancés sur le plan technique d'évaluation de formation de surface, de contrôle du forage, d'intervention sur puits à partir de navires et géologiques. Formée en 2015, Excellence Logging bénéficie d'une équipe de direction chevronnée, de capacités de recherche et d'ingénierie innovantes, et d'une approche collaborative envers la satisfaction des exigences du client. La société exerce ses activités dans plus de 20 pays et emploie plus de 700 personnes. Pour plus en savoir plus, visiter www.exlog.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs tels que définis par les lois fédérales, y compris, mais non limitativement, ceux liés aux transactions de vente décrites dans le présent communiqué de presse et l'utilisation du produit de ces dernières. Ces énoncés prospectifs sont généralement désignés par l'utilisation des termes « penser », « projeter », « anticiper », « estimer », « prévoir », « plan » « pourrait » « devrait » « sera » ainsi que l'emploi du futur et du conditionnel et des expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces termes. Ces énoncés sont assujettis à des risques, hypothèses et incertitudes significatifs. Les facteurs matériels connus susceptibles d'engendrer une différence sensible entre les résultats réels et ceux envisagés dans ces énoncés prospectifs sont décrits dans les énoncés prospectifs et les facteurs de risque présentés dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 et les facteurs de risque décrits périodiquement dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Weatherford décline toute obligation de corriger ou de mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Contacts :











Christoph Bausch +1.713.836.4615

Vice-président exécutif et directeur financier, Weatherford







Karen David-Green +1.713.836.7430

Première vice-présidente chargée de l'engagement des parties prenantes et directrice du marketing







Bill Wright +447789938736

Président, Excellence Logging

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpg

Communiqué envoyé le 17 décembre 2018 à 06:50 et diffusé par :