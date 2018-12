Kerala Tourism lance le concours international en ligne 2018 de peinture infantile, à la mémoire d'Edmund Thomas Clint







Le concours est ouvert aux enfants de 4 à 16 ans

La date limite de dépôt de candidature est fixée au 31 décembre 2018

Kerala Tourism ouvre un concours international en ligne de peinture infantile, dans le cadre des mesures visant à commémorer les oeuvres et l'incroyable histoire d'Edmund Thomas Clint, l'enfant prodige indien et afin de fournir une plateforme pour la nouvelle génération de maestros qui se cachent parmi nous. Organisé en l'honneur d'un enfant du Kerala, une légende unique qui a produit 25 000 oeuvres d'art au cours de ses sept années d'existence, c'est l'occasion idéale pour les artistes indiens et d'ailleurs d'exposer leur talent.

Les inscriptions viennent de partout et les participants se disputent la couronne léguée par Clint. Jusqu'à présent, 20 500 inscriptions de 94 pays ont été enregistrées, dont le Ghana, l'Albanie, le Sri Lanka, l'Australie et les États-Unis d'Amérique. Le concours est ouvert aux enfants âgés de 4 à 16 ans, chaque participant étant autorisé à soumettre un maximum de cinq propositions. Les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent s'inscrire comme organisateurs. La date limite d'inscription - totalement gratuite - est le 31 décembre 2018.

Les participants téléchargeront leur(s) oeuvre(s) en ligne et tous recevront une attestation de participation. Pour s'inscrire, il suffit de se connecter sur le site https://www.keralatourism.org/clint/, géré par Invis Multimedia. Le site est accessible en 23 langues.

Au total, quinze lauréats remporteront un séjour en famille gratuit de cinq nuits au Kerala et dix promoteurs du concours remporteront un séjour individuel de cinq nuits au Kerala. En outre, 20 lauréats étrangers recevront des cadeaux et des prix d'une valeur de 10 000 roupies indiennes chacun seront remis à 65 gagnants.

L'histoire de Clint a inspiré des générations entières d'artistes. Il a appréhendé la beauté dans toutes les histoires qu'il a entendues et tous les événements dont il a été témoin, laissant derrière lui un immense volume de travail qui confond les observateurs aujourd'hui encore.

Clint a fait l'objet de sept livres et de deux documentaires.

Ce concours rend hommage à la volonté artistique indomptable d'un jeune enfant. Il ne manquera pas d'aviver la flamme au sein de la nouvelle génération de créateurs de tendances, qui façonneront le monde de l'art dans les années à venir.

