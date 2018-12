Le magazine La Maison du 21e siècle fête son 25e anniversaire







Un appel à la précaution à l'heure de l'Internet des objets

SAINTE-ADÈLE, QC, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - En kiosque depuis le 14 décembre, le numéro d'hiver 2019 du magazine La Maison du 21e siècle marque le 25e anniversaire de la plus ancienne publication canadienne dédiée aux maisons saines et écologiques.

Comme les 83 numéros précédents publiés depuis 1994, ce volume 26, numéro 1 présente de nombreux moyens d'assainir et de verdir l'environnement domestique : écomatériaux, semis intérieurs, lutte à l'obsolescence programmée, évaluations énergétiques, Pacte pour la transition, géobiologie, quartiers écolos et maisons solaires usinées, ainsi qu'une mise en garde concernant une arnaque à propos de greniers faussement contaminés.

Ensuite, une rétrospective des premières années de publication de ce magazine avant-gardiste et une nouvelle sur l'interdiction du port du parfum à l'hôpital de Hull, rappellent l'influence des lobbies sur notre monde moderne.

Enfin, deux autres nouvelles soulèvent de cruciaux enjeux qui sont souvent occultés à l'heure de l'Internet des objets :

le premier raconte l'aventure de familles privées de courant par Hydro-Québec parce qu'elles voulaient conserver leur compteur mécanique, dont celle d'une mère qui craignait qu'un compteur numérique nuise à la santé de son fils handicapé;

le second présente les résultats de deux études récentes qui ont conclu que l'exposition prolongée aux radiofréquences (RF) émises par un téléphone cellulaire avait causé les mêmes types de tumeurs chez des rats que celles observées à long terme chez certains grands utilisateurs du cellulaire.

« Ces études ont incité le Dr Anthony B. Miller, une sommité en épidémiologie qui conseille l'Organisation mondiale de la santé, à recommander que le rayonnement de RF -- micro-ondes pulsées par tout appareil de télécommunication sans fil -- soit classé cancérogène pour l'humain », rappelle André Fauteux, éditeur et rédacteur en chef de La Maison du 21e siècle. Au moment où tous les objets sont en voie d'être connectés avec des puces-antennes pulsant ces ondes nocives, notamment pour communiquer avec des compteurs dits « intelligents », plusieurs scientifiques et médecins indépendants ont lancé des appels à la précaution face au développement prochain de la technologie cellulaire de cinquième génération (5G). »

Journaliste de profession, André Fauteux a fondé La maison du 21e siècle en mars 1994. Il a été journaliste au quotidien The Gazette et à l'hebdo Habitabec, en plus de collaborer au magazine Guide Ressources et au journal La Presse pendant 15 ans. Depuis 2017, il a présenté une trentaine de conférences sur l'assainissement des maisons, la réduction des coûts de chauffage et la conception de maisons solaires.

Posté 10 fois par année à ses débuts sous forme de bulletin en noir et blanc, le magazine La Maison du 21e siècle a été imprimé en couleur pour la première fois en 1997, et il est publié quatre fois par année depuis 2001. Vendu en kiosque et par abonnement, il comprend le supplément Maison saine, offert gratuitement dans plusieurs commerces et événements à travers le Québec.

