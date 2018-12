Projet Turcot - Rappel - ouverture d'un nouveau tronçon de l'autoroute 20 en direction est







MONTRÉAL, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports rappelle que, depuis 5 h ce matin, les usagers de la route circulent sur un nouveau tronçon de l'autoroute 20 en direction est. Les usagers sont invités à porter une attention particulière à la nouvelle signalisation et à respecter les limites de vitesse en vigueur.

Situé entre les échangeurs Angrignon et Turcot, le nouveau lien autoroutier comprend trois voies de circulation et a une longueur de 3 km. Plus de 19 900 m3 de béton et 110 000 tonnes de pierres ont été utilisés pour construire le tronçon. Sans oublier que des matériaux provenant des anciennes structures de l'échangeur Turcot, comme le béton et les enrobés bitumineux, ont été incorporés aux nouvelles.

Au terme du projet Turcot, une voie réservée au transport collectif en site propre sera située entre les deux directions de l'autoroute 20, de l'avenue Saint-Pierre à Lachine jusqu'à l'échangeur Turcot.

Pour plus de détails sur le projet Turcot et ses chantiers, consultez la section Travaux en cours du site Web Turcot, suivez-nous sur Twitter ou abonnez-vous au bulletin d'information mensuel.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 17 décembre 2018 à 05:00 et diffusé par :