MICAWOR - Festival d'art Pulima 2018







TAIPEI, Taïwan, 17 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Le Festival d'art Pulima, qui a lieu tous les deux ans, est la première manifestation artistique nationale à Taïwan dévolue aux nouvelles formes de l'art contemporain autochtone. Le Festival d'art Pulima 2018, organisé et parrainé par la Fondation culturelle des peuples autochtones, se tient cette année au Musée d'art contemporain de Taipei. Le Festival d'art Pulima 2018, dirigé par Nakaw Putun, le directeur artistique et dont le thème est « MICAWOR -- Turn Over », présente 26 équipes d'artistes taïwanais et internationaux au total et huit performances, un concours d'art scénique pour les nouveaux talents, ainsi qu'une série de forums internationaux, de conférences, d'ateliers et jusqu'à 250 événements des plus intéressants. Le festival présente et communique l'énergie créatrice des artistes autochtones aux participants, pour saisir l'imagination des visiteurs concernant l'art contemporain autochtone.

Parmi les principaux événements, il convient de citer l'exposition du Prix artistique Pulima, qui présente les oeuvres de 21 lauréats du prix et l'exposition Invitational. Elle comprend un vaste affichage multicanal de plus de cinq mètres ? In Pursuit of Venus [infected] de Lisa Reihana (Nouvelle-Zélande), l'artiste mondialement réputée ; Lighting the Tobacco, une combinaison d'installation sculpturale et de projection vidéo conçue par Sakuliu, illustrant la perte de la culture traditionnelle ; et le travail d'installation de Labay Eyong (lauréate du deuxième et du troisième prix artistique Pulima), intitulé Mother Land, combinant les termes Terre et mère, une métaphore du cycle infini qui réunit et fusionne la terre et la vie.

En outre, la coopération et les liens internationaux entre les peuples autochtones constituent l'un des principaux objectifs de cette édition du festival. Une série de performances contemporaines est présentée par la Bulareyaung Dance Company (B.D.C) et TAI Body Theatre, avec le chorégraphe néo-zélandais et l'artiste multidisciplinaire australien, en ouverture de la manifestation. De plus, cette édition du Festival d'art Pulima combine au programme un festival dans le festival, en collaboration avec le YIRRAMBOI First Nations Arts Festival, le principal festival international d'art contemporain autochtone de Melbourne. Durant la semaine du YIRRAMBOI Festival Week, des artistes australiens déploieront toute une série d'ateliers, de performances, de conférences, de concerts, d'expositions, etc., pour exposer la scène artistique des Premières Nations et présenter l'extraordinaire art australien. « Nous espérons que le programme créera un plus grand nombre d'occasions d'échanges culturels et gratifiera tous les participants/personnes/publics/visiteurs de la merveilleuse diversité créatrice autochtone », a révélé le commissaire.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Date : du samedi 3 novembre 2018 au dimanche 13 janvier 2019

Lieu : Musée d'art contemporain de Taipei

Site Web de l'exposition : www.pulima.com.tw

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/791434/MICAWOR_2018_PULIMA_Art_Festival.jpg

Communiqué envoyé le 17 décembre 2018 à 04:47 et diffusé par :