BioNet publie dans le Lancet Infectious Diseases les données de persistance d'anticorps de ses vaccins recombinants contre la coqueluche







La publication souligne la persistance de taux élevés d'anticorps pour les vaccins anticoquelucheux acellulaires de BioNet contenant la toxine pertussique génétiquement inactivée PTgen, et les opportunités nouvelles que ceux-ci ouvrent dans la lutte contre la résurgence de la coqueluche

PARIS, 17 décembre 2018 /PRNewswire/ -- BioNet, un laboratoire biopharmaceutique Franco-Thaïlandais, a annoncé aujourd'hui que les résultats de la persistance d'anticorps de ses vaccins recombinants anticoquelucheux monovalents et combinés ont été publiés dans The Lancet Infectious Diseases (Novembre 2018).

L'étude clinique de phase 2/3, randomisée et contrôlée de non infériorité a été menée auprès de 450 adolescents inscrits entre le 6 juillet 2015 et le 20 août 2015. Les participants ont reçu une dose de vaccin coquelucheux acellulaire (Ca) recombinant contenant la toxine pertussique génétiquement inactivée (PTgen) et l'hémagglutinine filamenteuse (FHA), soit dans une formulation monovalente (Ca), soit dans une formulation combinée avec les vaccins diphtérique à teneur réduite et tétanique (dTCa), ou reçu un vaccin combiné comparateur (dTca) contenant une toxine pertussique chimiquement inactivée (PTchem).

La persistance d'anticorps a été évaluée conformément au protocole chez 150 participants présélectionnés au hasard (50 par groupe). La séroconversion a été définie par un titre d'anticorps au moins quatre fois plus élevés qu'avant vaccination. L'innocuité a été évaluée chez tous les participants à l'essai.

Un an après vaccination, la séroconversion pour les anticorps neutralisants de la toxine pertussique (PT) a persisté chez 76% des patients du groupe Ca, 81% du groupe TdCa, mais seulement chez 8% du groupe comparateur. Les taux de séroconversion des anticorps IgG dirigés contre la PT et la FHA restèrent également plus élevés dans le groupe Ca (respectivement 82% et 64%), et dans le groupe TdCa, (respectivement 75% et 56%), que dans le groupe comparateur (respectivement 4% et 28%).

« Nous sommes ravis de présenter les données de persistance de nos vaccins anticoquelucheux recombinants : Pertagen®, le seul vaccin Ca monovalent disponible, et Boostagen®, la formulation combinée TdCa. Ces deux vaccins, produits en Thaïlande depuis 2016, offrent une alternative importante aux vaccins conventionnels dans la lutte contre la résurgence de la coqueluche », a déclaré Mr Hong-Thai Pham, PDG de BioNet.

La toxine pertussique génétiquement modifiée : une avancée majeure?

Dans un commentaire d'experts, les professeurs Kathryn Edwards de l'Université Vanderbilt de Nashville aux Etats-Unis et Peter McIntyre de l'Université de Sydney en Australie ont indiqué que « les vaccins monovalents contenant le PTgen offrent de nouvelles perspectives majeures pour les femmes enceintes et, éventuellement, les nouveau-nés. »

Le Dr Stanley Plotkin, président du conseil consultatif scientifique de BioNet et Professeur émérite à l'université de Pennsylvanie, a déclaré : « les commentaires d'experts mondialement reconnus dans le domaine de la coqueluche sont une indication forte de la valeur du PTgen dans la lutte contre la coqueluche. Il est particulièrement important de lire que les vaccins contenant du PTgen constituent une étape significative après 25 ans de recherche de solutions pour améliorer la protection de la population à grande échelle. La persistance d'anticorps est un facteur clé pour contrôler la résurgence de la coqueluche dans le monde, et ces données sont extrêmement encourageantes pour apporter ces vaccins à ceux qui en ont besoin. »

À propos de BioNet-Asia

BioNet-Asia est une entreprise de biotechnologie innovatrice dont le leadership, la R&D et les opérations commerciales sont situées en Europe, Australie et Asie. BioNet s'appuie sur l'innovation technologique et un système de réseaux partenaires global. BioNet a scellé plusieurs alliances stratégiques internationales dans le domaine de la production vaccinale permettant de fournir des milliards de doses de vaccins dans le monde. BioNet dispose également d'un large portefeuille de vaccins recombinants à différent stades de développement. Pertagen® et Boostagen®, les seuls vaccins anticoquelucheux acellulaires recombinants disponibles au monde sont produits en Thaïlande.

Pour de plus amples informations, contacter:

BioNet-Asia Co., Ltd.

Mr. Laurent Dapremont

Director, Strategic Business Development

E-mail: info@bionet-asia.com

www.bionet-asia.com

Liens:

Antibody persistence after vaccination of adolescents with monovalent and combined acellular pertussis vaccines containing genetically inactivated pertussis toxin: a phase 2/3 randomised, controlled, non-inferiority trial

Lancet Infect Dis 2018; 18: 1260?68

http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30375-X

Genetically modified pertussis toxin: a quantum leap?

Lancet Infect Dis 2018; 18: 1169-71

http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30426-2

Communiqué envoyé le 17 décembre 2018 à 02:21 et diffusé par :