Avis d'autorisation d'une action collective (« recours collectif »)







« Frais d'administration mensuels aux entreprises /Autoroute A25»

Services d'entretien Optimum Inc.. et le Groupe c. Concession A25 S.E.C.

Dossier de cour no. 540-06-000013-161

MONTRÉAL, le 16 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Cet avis fait suite au jugement de la Cour supérieure du Québec (District de Laval) daté du 7 août 2017 de l'Honorable Jean-Yves Lalonde j.c.s. autorisant l'exercice d'une action collective (recours collectif) en dommages-intérêts équivalent aux frais d'administration mensuels : « Mensualités pour véhicule » qui ont été payés par des personnes morales à la défenderesse Concession A25 S.E.C. Le Groupe autorisé se décrit comme suit :

« Toutes personnes morales ayant un compte client avec un transpondeur et qui ont payé des frais désignés « mensualité pour véhicule » à Concession A.25, S.E.C. depuis le 5 décembre 2012 pour des entreprises qui comptaient moins de 50 employés au 25 mai 2014 (Groupe A) et depuis le 25 novembre 2013 pour les entreprises de plus de 50 employés (Groupe B). »

Les membres du Groupe ont jusqu'au 31 juillet 2018 17h pour s'exclure du groupe, autrement ceux-ci seront liés par le jugement final. Les modalités d'exclusion, des détails additionnels, une copie du jugement d'autorisation sont disponibles sur le site internet : www.bga-law.com/a25-2.

Un avis officiel sera publié au moment du jugement final sur ces demandes.

Les membres du groupe sont représentés par :

CABINET BG AVOCAT INC.. Me Benoît Gamache 6090, rue Jarry Est, bureau B-4 Montréal (Québec) H1P 1V9 Courriel : bgamache@cabinetbg.ca BGA AVOCATS S.E.N.C.R.L. Me David Bourgoin 67, rue Sainte-Ursules Québec (Québec) G1R 4E7 Courriel : dbougoin@bga-law.com

SOURCE BGA Avocats S.E.N.C.R.L.

Communiqué envoyé le 16 décembre 2018 à 15:10 et diffusé par :