/R E P R I S E -- Élections partielles dans Saint-Michel et dans Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - Le président d'élection de Montréal invite les électeurs à voter le 16 décembre







MONTRÉAL, le 13 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le président d'élection de la Ville de Montréal, Me Yves Saindon, invite tous les électeurs de l'arrondissement de Rivière-des-Pariries - Pointe-aux-Trembles et du district de Saint-Michel dans l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension à exercer leur droit de vote le dimanche 16 décembre, jour du scrutin. Rappelons que ces élections partielles visent à combler les postes vacants de maire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles et de conseiller de la ville du district de Saint-Michel.

Les bureaux de vote ouvriront dès 10 heures et fermeront à 20 heures. Pour pouvoir voter, chaque électeur doit se présenter avec l'une des pièces d'identité suivantes : la carte d'assurance-maladie, le permis de conduire, le passeport canadien, le certificat du statut d'Indien ou la carte d'identité des Forces canadiennes. Les électeurs sont aussi invités à apporter leur carte de rappel où est indiquée l'adresse de leur bureau de vote.

Les candidats au poste de maire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles sont :

Mme Caroline Bourgeois

Projet Montréal - Équipe Valérie Plante

M. Manuel Guedes

Ensemble Montréal

M. Marius Minier

Indépendant

Les candidats au poste de conseiller de la ville du district de Saint-Michel sont :

M. Josué Corvil

Ensemble Montréal

M. Reginald Pierre

Indépendant

Mme Nadine Raymond

Projet Montréal - Équipe Valérie Plante

Pour plus de renseignements, on peut consulter le site internet d'Élection Montréal (jevotepourmaville.ca) ou composer le 514 872-VOTE (8683).

Les médias qui souhaitent capter des images dans les bureaux de vote le 16 décembre sont invités à communiquer au préalable avec Élection Montréal au 514 872-9376

Source : Élection Montréal

ville.montreal.qc.ca/election

SOURCE Ville de Montréal - Direction du Greffe

