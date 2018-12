16e Guignolée du Dr Julien







Premier bilan partiel de 1 000 642 $ récueillis, en date du 15 décembre 2018

MONTRÉAL, le 15 déc. 2018 /CNW Telbec/ - En date du 15 décembre en soirée, la collecte de fonds résultant de la 16e Guignolée du Dr Julien s'élève à 1 000 642 $. Ce premier décompte concerne uniquement la collecte de fonds de la Fondation destinés aux 3 centres d'expertise et de formation qu'elle chapeaute et ne comprend donc pas encore les résultats des activités de Guignolée des autres centres de pédiatrie sociale en communauté certifiés au Québec.

« Nous sommes, encore une fois cette année, profondément touchés par cet élan de générosité de la part de la communauté. Au nom des équipes des 3 centres d'expertise et de formation que la Fondation chapeaute, je tiens à remercier du fond du coeur tous ceux et celles qui nous appuient et qui continuent de nous appuyer. Le support renouvelé de la population demeure essentiel pour nous aider à soigner et outiller ces enfants et jeunes dont le développement est compromis par les conditions de vie difficile dans lesquelles ils grandissent », a déclaré le Dr Gilles Julien, directeur clinique, président fondateur et directeur général de la fondation qui porte son nom. Il ajoute que cela contribue au respect de leur droit à la santé globale.

Les sommes recueillies dans le cadre de la Guignolée du Dr Julien servent à soigner, outiller et accompagner gratuitement plus de 2 600 enfants et jeunes des quartiers Hochelaga, Maisonneuve et Côte-des-Neiges.

Artistes de rues, chanteurs, mascottes, joueurs de l'Impact, personnalités connues et comédiens étaient au rendez-vous pour cette 16e édition, dont les festivités se déroulaient dans chacun des 3 centres d'expertise et de formation chapeautés par la Fondation Dr Julien, dans les quartiers Hochelaga, Maisonneuve et Côte-des-Neiges, à Montréal. Nous tenons à remercier aussi tous ceux et celles qui ont généreusement partagé notre campagne sur les médias-sociaux.

L'équipe de la Fondation tient à remercier tout particulièrement ses nombreux bénévoles qui ont prêté main-forte pour cette 16e Guignolée du Dr Julien, ainsi que tous ses partenaires : la marraine et le parrain de l'événement, Ève Christian et Christian Bégin, l'équipe de l'émission Samedi et rien d'autre, animée pour la 13e année consécutive par Joël Le Bigot et diffusée à ICI Radio-Canada Première, Jean-Charles Lajoie pour sa 10e animation du traditionnel match de hochey-bottines des enfants, TELUS pour son aide au cenre d'appel et le Groupe Jean Coutu pour son appui renouvelé avec le Pack d'autocollants de la Fondation du Dr Julien à télécharger. La Fondation remercie également 91.9 Sport et le réseau RNC Média pour son soutien à travers tout le Québec.

Nous désirons également souligner la générosité des nombreuses personnes qui ont offert un nombre inégalé de cadeaux qui permettront aux enfants de recevoir un cadeau à Noël et d'apporter de la joie aux familles pour le temps des Fêtes, en collaboration avec l'organisme communautaire Cap St-Barnabé.

La Guignolée du Dr Julien se poursuit jusqu'au 15 janvier 2018 :

En ligne sur http://guignoleedrjulien.org/ .

. Par téléphone en composant le 1 855 DRJULIEN (1 855 375-8543) , soutenu par l'équipe de TELUS.

, soutenu par l'équipe de TELUS. Par la poste, en postant un chèque à la Fondation du Dr Julien (1601, rue Aylwin, Montréal, QC, H1W 3B9) ou à l'un des centres de votre communauté.

En téléchargeant le Pack d'autocollants de la Fondation du Dr Julien gratuit, disponible sur l'App Store. Pour chaque téléchargement, Jean Coutu versera 10 $ à la Fondation, jusqu'à concurrence de 40 000 $. Il s'agit d'autocollants d'encouragement que l'on peut se transmettre par texto.

À propos de la Fondation Dr Julien

La Fondation du Dr Julien a pour mission de permettre au plus grand nombre d'enfants issus d'un milieu vulnérable d'avoir accès à des soins et services de pédiatrie sociale en communauté pour se développer pleinement et améliorer son bien-être dans le respect de la Convention relative aux droits des enfants. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) au Québec et ailleurs au Canada. Aujourd'hui, 34 CPSC soignent et outillent ensemble quelque 7 300 enfants et leurs familles québécoises.

SOURCE Fondation du Dr Julien

Communiqué envoyé le 15 décembre 2018 à 20:11 et diffusé par :