La qualité en tant que moteur : GAC Motor déploie de solides bases dans le cadre de sa stratégie d'internationalisation







GUANGZHOU, Chine, 15 décembre 2018 /PRNewswire/ -- GAC Motor, constructeur automobile enregistrant la croissance la plus rapide en Chine, a publié son rapport 2018 sur la qualité, qui souligne les accomplissements réussis de la marque à l'heure où la société mène sa stratégie orientée sur la qualité pour stimuler la croissance sur les marchés mondiaux.

Pour la sixième année consécutive, GAC Motor se positionne à la première place dans l'étude réalisée par J.D. Power Asie-Pacifique sur la qualité initiale en Chine (China Initial Quality Study SM - IQS), indicateur de marché sur la qualité des véhicules, qui récompense les marques et produits automobiles enregistrant les meilleures performances.

Pour élever sa norme leader du secteur à 6 ppm cette année, ce qui démontre la confiance de la marque dans son système de qualité des produits, GAC Motor s'associe à 18 des meilleurs fournisseurs automobiles au monde, parmi lesquels Bosch, Denso, Continental, Aisin et Magna, sur la base du taux de défection 2017 de 10 ppm concernant les pièces et composants des fournisseurs.

Contrôle qualité strict et systématique

L'engagement de GAC Motor en faveur de la qualité renforce tous les aspects de la fabrication de véhicules, de la conception à la production, en passant par les pièces automobiles et les services. Son objectif consiste à se démarquer en tant que première marque automobile chinoise sur le marché mondial, non seulement en termes de volume de ventes, mais également en termes de qualité et de satisfaction des clients.

GAC Motor a établi un système global d'évaluation de la qualité qui inclut des mesures objectives, des évaluations subjectives, des validations de l'adaptabilité sur long kilométrage, ainsi que des tests sur les performances spécifiques et fonctionnelles.

Avant le lancement d'un nouveau modèle, les fabricants testeront généralement les fonctions de 150 à 200 véhicules, tandis que GAC Motor teste plus de 200 véhicules en termes de confort de conduite, d'alimentation, de système de freinage, et d'équilibre charge-décharge des modèles de véhicules électriques et de véhicules électriques rechargeables dans des environnements naturels difficiles, atteignant un kilométrage cumulé de 4 000 000 de kilomètres (2 485 485 de miles), ce qui équivaut à 100 fois le tour de l'équateur.

Depuis la ville caniculaire de Tourfan, qui a été désignée « État de feu » ou « terre de feu » pour ses températures estivales extrêmes, avec une température moyenne élevée de 39.7°C (103.5°F) en juillet, ou depuis la ville glaciale de Heihe (« Rivière noire »), avec une température moyenne en janvier de -23,2°C, une équipe d'ingénieurs de GAC Motor, baptisés les « oiseaux migrateurs » au sein de la société, a passé plus de six mois par an sur les routes de Chine pour tester des véhicules dans sept types de conditions géographiques et climatiques extrêmes : climat alpin, températures élevées, plateaux arides, humidité élevée, corrosion élevée (brouillard salin), terrains montagneux et nuages de sable et de poussière. L'objectif consiste à garantir la sécurité et la fiabilité de chaque véhicule, et à veiller à ce que les normes de qualité strictes de GAC Motor soient respectées.

GAC Motor a également conçu un système de certification de la qualité G-TVS qui couvre le véhicule, le système et les pièces principales, et qui offre deux plateformes destinées au développement et à la certification légale et réglementaire. Le système peut certifier 1 000 éléments dans 12 catégories majeures, parmi lesquelles les réseaux intelligents, les nouvelles énergies, la sécurité en cas de collision, ainsi que le bruit, les vibrations et les secousses.

Faire de la qualité une priorité à l'échelle mondiale

À l'heure où la marque se développe sur le marché mondial, une équipe de test à l'étranger a été formée pour tester des véhicules en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient et en Russie, afin de veiller à ce que les produits lancés sur ces marchés répondent aux besoins des clients locaux.

GAC Motor exerce désormais ses activités dans 16 pays et régions, et exploite trois centres de R&D dans la Silicon Valley, à Los Angeles et à Detroit. La société organise plusieurs salons annuels de l'emploi aux États-Unis et en Europe, et participe également à plusieurs salons automobiles internationaux majeurs pendant l'année, afin de promouvoir sa présence sur les marchés étrangers.

À propos de GAC Motor

Fondé en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group, qui occupe la 238e place parmi les sociétés du Fortune Global 500. La société conçoit et fabrique des véhicules de qualité haut de gamme, ainsi que des moteurs, des composants et des accessoires automobiles. Depuis six années consécutives, GAC Motor se positionne à la première place parmi toutes les marques chinoises, selon une étude réalisée par J.D. Power Asie-Pacifique sur la qualité initiale en Chine (China Initial Quality Study SM - IQS). Ce classement met en évidence la stratégie de l'entreprise, centrée sur la qualité, depuis la recherche et le développement (R&D) novateurs jusqu'à la fabrication, en passant par la chaîne d'approvisionnement, les ventes et les services.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

Facebook : https://www.facebook.com/GACMotor

Instagram : https://www.instagram.com/gac_motor

Twitter : https://www.twitter.com/gac_motor

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/798663/GAC_Motor_J_D__Power.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/798662/GAC_Motor_s_Vehicle.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/798661/GAC_Motor_GS8.jpg

Communiqué envoyé le 15 décembre 2018 à 14:22 et diffusé par :