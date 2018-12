Avis aux médias - L'Office des transport du Canada tiendra une séance d'information technique sur le projet de règlement sur la protection des passagers aériens







GATINEAU, QC, le 14 déc. 2018 /CNW/ - Scott Streiner, président et premier dirigeant de l'Office des transports du Canada (OTC), tiendra une séance d'information technique sur le projet de règlement sur la protection des passagers aériens proposé.

Date: Le 17 décembre 2018



Time: 10 h - 10 h 50 (HNE)



Location: Salle de conférence Hunt Club #2550

Aéroport international d'Ottawa

1000 Airport Parkway Private,

Ottawa, Ontario

Le président et premier dirigeant débutera la séance avec des remarques d'ouverture, expliquera le projet de règlement et répondra ensuite aux questions des médias. Puisque cette session sera tenue en audio seulement, les caméras ne seront pas permises mais l'enregistrement de l'audio sera possible. Suite à la séance d'information, l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports fera une annonce à la zone d'arrivée domestique de l'aéroport international d'Ottawa. Un avis aux médias distinct peut être consulté.

Les membres des médias qui souhaitent assister ou participer par téléconférence sont priés de s'enregistrer avant la séance à media@otc-cta.gc.ca. Les représentants des médias qui désirent mener une entrevue Skype ou téléphonique avec le président et premier dirigeant après la session, doivent faire parvenir leur demande à media@otc-cta.gc.ca.

Les membres des médias sont invités à se garer au stationnement (P1). Des coupons seront fournis à cet effet.

