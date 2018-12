Cannara Biotech annonce le dépôt d'un prospectus final







VANCOUVER, le 14 déc. 2018 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société »), société de cannabis intégrée verticalement qui se concentre sur les produits de consommation récréatifs et de bien-être, a annoncé aujourd'hui le dépôt de la version longue de son prospectus final (le « prospectus ») auprès de l'organisme de réglementation des valeurs mobilières de la province de la Colombie-Britannique. Cannara a demandé l'inscription de ses actions ordinaires à la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE ») et a choisi « LOVE » comme symbole boursier, l'inscription étant assujettie au respect par la Société des exigences d'inscription de la CSE. Il n'est aucunement garanti que la CSE acceptera l'inscription des actions ordinaires de la Société.

Le prospectus vise le placement de 988 000 actions ordinaires de Cannara qui peuvent être émises dans le cadre de l'exercice ou exercice réputé de bons de souscription spéciaux de la Société (les « bons de souscription spéciaux »). Les bons de souscription spéciaux ont été émis le 29 août 2018 au prix de 0,05 $ le bon de souscription spécial. Chaque bon de souscription spécial donne au détenteur le droit d'acquérir, sans paiement additionnel, une action ordinaire détenue dans le capital de la Société. Un exemplaire du prospectus est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Les bons de souscription spéciaux ont été émis aux acheteurs dans les provinces de la Colombie-Britannique et de l'Ontario dans le cadre d'un placement privé en vertu de dispenses de prospectus prévues dans les lois applicables sur les valeurs mobilières.

Cannara procède à la construction de l'installation de culture intérieure de cannabis la plus imposante au Québec. D'une superficie de 625 000 pieds carrés, cette installation moderne et sécuritaire est située à Farnham, à moins de 45 minutes du centre-ville de Montréal. Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, Cannara produira à l'intérieur du cannabis de qualité supérieure pour des produits de consommation récréatifs et de bien-être destinés aux marchés canadien et international. En collaboration avec des partenaires de divers secteurs, Cannara générera des revenus provenant de la concession de licences, de location et des flux de rentrées liés à des arrangements en coentreprise qui profitent de cette propriété de grande valeur. Pour en savoir plus, consultez notre site Web : www.cannara.ca

