De nouveaux logements et une offre de soins accrue pour les aînés de Boyle

BOYLE, AB, le 14 déc. 2018 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta améliorent la vie des aînés de Boyle en inaugurant le nouvel ensemble de logements pour personnes non autonomes Wild Rose et la Wild Rose Villa (Wild Rose), un ensemble comprenant des logements avec services de soutien.

Les 36 logements neufs et 22 logements avec services de soutien proposeront différents niveaux de soins, de même que des options souples pour aider davantage d'aînés à vieillir près de chez eux si les soins de santé dont ils ont besoin changent.

Cet établissement lumineux et moderne offre des options de logement abordables et souples. Wild Rose peut accueillir 62 résidents et comprend quatre logements pour couples. Un éventail de commodités s'y trouvent aussi, notamment un salon de coiffure, des espaces d'activités récréatives et une chapelle. Cet établissement remplace la résidence de 42 logements bâtie en 1979, qui avait atteint la limite de sa vie utile en raison de l'étroitesse des chambres et du manque de commodités.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Lori Sigurdson, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta, ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations

« Tous les Canadiens devraient pouvoir vivre leur retraite dans la dignité. Pour cette raison, nous prenons des mesures afin que l'âge de la retraite revienne à 65 ans, au lieu de 67 ans, et nous augmentons le Supplément de revenu garanti et la Sécurité de la vieillesse. Je suis heureux que les rénovations soient terminées à Wild Rose. Il s'agit d'une véritable réalisation communautaire. Pour que des projets comme celui-ci se concrétisent, nous avons besoin de la collaboration de tous les niveaux de gouvernement et de la vision claire de partenaires dévoués comme la Greater North Foundation. Ensemble, nous avons fait en sorte de répondre aux besoins en matière de logement des aînés de Boyle pour de nombreuses années. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« L'ensemble de logements pour personnes non autonomes Wild Rose et la Wild Rose Villa forment un bel établissement neuf offrant aux aînés de Boyle la possibilité de se loger dans un endroit moderne et confortable. L'ensemble voisin de logements avec mesures de soutien fait en sorte que les occupants peuvent demeurer dans leur collectivité même si les soins de santé dont ils ont besoin changent. Il s'agit d'un investissement remarquable pour la collectivité de Boyle et d'un autre exemple du travail que fait notre gouvernement pour venir en aide aux aînés et à leur famille dans les milieux ruraux. » - L'honorable Lori Sigurdson, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta

« C'est avec plaisir que nous inaugurons l'ensemble de logements pour personnes non autonomes Wild Rose et la Wild Rose Villa. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour Boyle et les collectivités environnantes. L'investissement du fédéral et du provincial montre l'engagement des deux gouvernements à venir en aide aux aînés de l'Alberta et à la collectivité de Boyle. » - Doris Splane, présidente, Greater North Foundation

« L'établissement formé par l'ensemble de logements pour personnes non autonomes Wild Rose et la Wild Rose Villa contribue énormément à maintenir un esprit de famille. La possibilité pour les membres des quatre générations - arrière-petits-enfants, petits-enfants, enfants et parents - de déguster un café ou une crème glacée ou de souligner une occasion spéciale est un cadeau à accepter avec gratitude. Nous pouvons difficilement exprimer à quel point nous apprécions tout le soin et l'attention que reçoivent nos aînés. » - Dianna Wetzel, fille d'une résidente de l'ensemble de logements pour personnes non autonomes Wild Rose

Faits en bref

Ensemble, les gouvernements du Canada et de l' Alberta ont investi environ 13,1 millions de dollars dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable.

et de l' ont investi environ 13,1 millions de dollars dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable. La nouvelle Wild Rose Villa et l'ensemble voisin de logements avec mesures de soutien comprennent 36 logements neufs et 22 logements avec mesures de soutien.

Le gouvernement de l' Alberta investit 3,1 millions de dollars dans le cadre de l'Affordable Supportive Living Initiative pour construire les 22 logements avec mesures de soutien.

investit 3,1 millions de dollars dans le cadre de l'Affordable Supportive Living Initiative pour construire les 22 logements avec mesures de soutien. Les logements avec services de soutien prévoient différents niveaux de soins de santé : DSL3 (aides en soins de santé périodiques), DSL4 (soins infirmiers professionnels 24 heures pour tout besoin ponctuel) et SL4D (soins spécialisés pour la démence).

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu de ceux-ci auprès d'autres intervenants - municipalités, gouvernements et organismes autochtones, secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

L'an dernier, le gouvernement de l' Alberta a lancé sa première stratégie provinciale sur le logement abordable dans laquelle il consacre 1,2 milliard de dollars à la construction de logements abordables dans l'ensemble de la province.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, visitez www.chezsoidabord.ca.

Le ministère des Aînés et du Logement de l'Alberta favorise la production de logements abordables et appuie l'accès aux options de logement pour les Albertains qui en ont le plus besoin. Le ministère collabore avec les aînés, les Albertains ayant besoin d'aide au logement, leur famille et leurs fournisseurs de soins, ainsi qu'avec les collectivités et d'autres partenaires gouvernementaux. Pour une description détaillée du ministère, de ses programmes et de ses initiatives, visitez le http://www.seniors-housing.gov.ab.ca(en anglais seulement).

Découvrez les avantages de la stratégie provinciale sur le logement abordable.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

