Le QCGN s'oppose vivement au projet d'abolition des commissions scolaires au Québec

MONTRÉAL, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Quebec Community Groups Network n'a aucunement l'intention de tenir compte de l'avis exprimé par le premier ministre Premier François Legault à notre communauté pour lui faire abandonner tout plan de contester le projet du gouvernement de la Coalition avenir Québec qui consiste à abolir les commissions scolaires et à les remplacer par des centres de services aux écoles.

Admettant que lui et son ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, n'ont pas encore discuté de leur plan avec la communauté québécoise d'expression anglaise, le premier ministre a déclaré hier au journal The Gazette qu'il entend aller de l'avant avec cette réforme controversée. Le QCGN s'étonne que François Legault ait même osé prédire qu'une fois les centres de services mis en place, notre communauté « réalisera n'avoir rien perdu ».

« Nous rejetons catégoriquement cette déclaration, a affirmé le président du QCGN, Geoffrey Chambers. Le jugement de la Cour suprême du Canada dans la cause Mahe c. Alberta ne pouvait être plus clair. La Cour a statué que les communautés linguistiques en situation minoritaire ont le droit de contrôler et de gérer les centres d'enseignement fréquentés par leurs enfants pour assurer et permettre l'épanouissement de notre langue et de notre culture. »



Toujours selon M. Chambers : « L'affaire Arsenault-Cameron c. Île-Prince-Édouard a clairement indiqué que même si le ministre de l'Éducation est responsable de l'élaboration des politiques sur l'éducation, son pouvoir discrétionnaire est assujetti à la Charte canadienne des droits et libertés qui protège les besoins spécifiques des communautés linguistiques en situation minoritaire et confère à ses représentants le droit exclusif de gérer l'instruction et leurs établissements ». Il a rappelé au premier ministre Legault que le gouvernement du Québec ne peut invoquer la clause nonobstant en ce qui touche les droits découlant de l'article 23.

Le Quebec Community Groups Network (www.qcgn.ca) est un organisme à but non lucratif qui rassemble 59 organismes communautaires d'expression anglaise répartis dans tout le Québec. Sa mission consiste à cerner, aborder et explorer les enjeux stratégiques qui ont des répercussions sur le développement et la vitalité du Québec d'expression anglaise ainsi qu'à encourager le dialogue et la collaboration.

