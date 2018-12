Déclaration du ministre Goodale au sujet du rapport public sur la menace terroriste au Canada







OTTAWA, le 14 déc. 2018 /CNW/ - L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à propos du Rapport public de 2018 sur la menace terroriste au Canada:

« Les organismes de sécurité et du renseignement du Canada évaluent et réévaluent constamment toutes les données dans le but d'assurer efficacement la sécurité des Canadiennes et des Canadiens.

Les termes "sikh", "chiite" et "sunnite", entre autres, ont été employés afin de décrire des types d'extrémisme dans le Rapport public de 2018 sur la menace terroriste pour le Canada. Je suis certain que la terminologie employée dans ce rapport n'a jamais été destinée à englober ou à diffamer des religions entières.

Tandis que cette terminologie est utilisée depuis de nombreuses années, cela ne veut pas dire qu'elle est suffisante ou assez précise. J'ai donc demandé à des représentants du gouvernement de réaliser un examen et d'apporter des changements qui s'imposent au langage utilisé dans l'ensemble du gouvernement pour décrire l'extrémisme.

Les mots comptent. Nous ne devons jamais associer une communauté en particulier ou des religions entières à l'extrémisme.

Des Canadiens de toutes les confessions et de tous les antécédents ont aidé à bâtir ce pays et continuent d'être des membres à part entière de nos communautés et de nos quartiers. Ils contribuent à inspirer un Canada plus fort, plus égal et plus compatissant, notre idéal à tous. »

