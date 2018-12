CGI célèbre ses 20 ans à la Bourse de New York







Depuis son inscription à la Bourse de New York en 1998, le cours de l'action a connu une hausse moyenne de 15 % par année, permettant à CGI de devenir la plus importante entreprise de technologie au Canada.

MONTRÉAL, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Des dirigeants de CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) ont sonné la cloche de fermeture aujourd'hui à la Bourse de New York pour souligner ses 20 ans à titre de société cotée au NYSE. Depuis 1998, CGI a presque multiplié son nombre d'employés par 10, ses revenus par plus de 15 et son bénéfice net par plus de 30, ou de 19 % par année, en moyenne. Grâce à notre modèle d'affaires axé sur la proximité avec le client, les 74 000 professionnels de CGI offrent à leurs clients des services-conseils stratégiques ainsi que des solutions à partir de 400 bureaux situés dans plus de 40 pays, combinés à une prestation mondiale de services et à 175 solutions de propriété intellectuelle.

« Il n'y a jamais eu de meilleurs moments ni d'occasion aussi stimulante au cours de notre histoire d'accélérer notre croissance, tant à l'interne que par l'entremise d'acquisitions futures, a indiqué George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI. Notre entreprise possède les capacités et la volonté de poursuivre cet objectif en vue de générer de la valeur pour nos clients, nos professionnels et nos actionnaires. Depuis notre fondation en 1976, nous avons bâti une culture arrimée à un rêve : Créer un environnement où nous avons du plaisir à travailler ensemble et où, en tant que propriétaires, nous participons à la création d'une entreprise dont nous sommes fiers. CGI est bâtie pour croître et durer; et nous n'en sommes qu'au début. »

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. Grâce à ses 74 000 professionnels établis partout dans le monde, CGI offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en TI et en management, des services d'intégration de systèmes et d'impartition ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. CGI génère des revenus annuels de 11,5 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

