UPS® est prête à accueillir davantage de colis







UPS Canada est en mesure de livrer vos envois à temps pour les Fêtes.

MISSISSAUGA, ON, le 14 déc. 2018 /CNW/ - UPS (NYSE: UPS) Si vous dirigez une entreprise, effectuez votre magasinage en ligne ou faites des pieds et des mains pour que vos commandes soient livrées avant Noël, UPS est en mesure de vous aider.

De nombreux transporteurs composent présentement avec des retards de livraison causés par le récent conflit de travail chez Postes Canada. C'est pourquoi ils ont suspendu les ramassages et ne garantissent plus la livraison avant Noël. UPS Canada est quant à elle prête à accepter des colis supplémentaires de toute entreprise qui souhaite acheminer ses envois en cette période fort occupée. Pour les expéditeurs occasionnels, le réseau Point d'accès UPS est heureux de servir les petites entreprises et consommateurs d'un océan à l'autre. Avec plus de 1 200 emplacements au Canada, il s'agit d'une solution simple et commode pour déposer et ramasser des envois UPS pré-étiquetés à un tarif aussi bas que 9,02 $ pour la livraison intra?province le lendemain.

En utilisant le service UPS My Choice®, les acheteurs en ligne peuvent acheminer leurs colis directement à un emplacement Point d'accès UPS à proximité s'ils ne sont pas à la maison pour accepter la livraison.

« Les détaillants Point d'accès UPS sont stratégiquement situés à des emplacements commodes et proposent des heures d'ouverture en soirée et les fins de semaine qui conviennent au mode de vie occupé des clients canadiens », a affirmé Nicolas Dorget, vice?président aux partenariats stratégiques chez UPS Canada. « Nous sommes en mesure de traiter du volume additionnel, et notre réseau Point d'accès UPS est fin prêt et heureux d'être au service de la population canadienne. ».

Les consommateurs et entreprises partout au pays misent sur le réseau Point d'accès UPS pour assurer le bon déroulement de la livraison et répondre aux attentes de leurs clients. « Le réseau Point d'accès UPS répond aux attentes de nos clients qui sont à la recherche de solutions flexibles lorsqu'ils ne peuvent pas recevoir leurs colis à la maison », a ajouté Nicolas Dorget.

Le réseau Point d'accès UPS représente une solution simple en cette période d'incertitude qui pourrait affecter les envois des consommateurs canadiens. Un nouvel outil convivial est offert à l'adresse ups.com/monquartier. Ce dernier simplifie le traitement des envois et aide les clients à trouver les emplacements Point d'accès UPS près de chez eux où ils peuvent déposer un envoi aux fins d'expédition. Par la suite, UPS avise le destinataire lorsque le colis est prêt à être récupéré et lui fournit l'adresse et les heures d'ouverture du détaillant Point d'accès UPS.

Les services d'UPS sont grandement sollicités durant la période des Fêtes et l'entreprise se fait un devoir de veiller à ce que tout un chacun passe un joyeux Noël. Pour un accès direct à nos services, visitez notre page consacrée à l'expédition ou composez le 1-800-742-5877.

À propos d'UPS

Chef de file mondial en matière de logistique, UPS (NYSE : UPS) offre une vaste gamme de solutions pour le transport de colis et de fret, la facilitation des échanges internationaux et la mise en place d'une technologie de pointe pour une gestion efficace des affaires. Son siège social est situé à Atlanta, en Géorgie, et elle dessert plus de 220 pays et territoires. L'adresse de son site Web est ups.com et son blogue est accessible au longitudes.ups.com. Pour obtenir toutes les nouvelles de dernière heure au sujet d'UPS, visitez pressroom.ups.com ou suivez @UPS_Canada sur Twitter.

