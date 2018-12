La Garde côtière canadienne reçoit deux nouveaux bateaux de recherche et sauvetage à grand rayon d'action destinés à la côte ouest







SIDNEY, BC, le 14 déc. 2018 /CNW/ - Assurer la sécurité de nos océans et de nos eaux est une priorité pour notre gouvernement. Deux nouveaux bateaux de recherche et sauvetage se joignent à la flotte de la Garde côtière canadienne sur la côte ouest, améliorant ainsi les services essentiels de recherche et sauvetage maritimes fournis par la Garde côtière dans la région et contribuant à assurer la sécurité des Canadiens et de nos eaux canadiennes.

Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, était à Sidney (Colombie-Britannique) aujourd'hui pour annoncer l'arrivée des nouveaux bateaux de recherche et sauvetage à redressement automatique et à grand rayon d'action, baptisés le NGCC McIntyre Bay et le NGCC Pachena Bay. La Garde côtière canadienne qualifie officieusement les bateaux de sauvetage de « navires de classe Baie », car chacun porte le nom d'une baie canadienne.

Les bateaux mesurent 19 mètres de long, ont une vitesse maximale de 25 noeuds dans des conditions calmes et peuvent naviguer jusqu'à 100 milles marins de la côte. Ils sont considérés comme des navires utilisables par tous les temps, capables de naviguer avec des vents de force ouragan, et ils se redressent d'eux-mêmes s'ils chavirent.

Le NGCC McIntyre Bay sera déployé à Prince Rupert (C.-B.) en 2019, et le NGCC Pachena Bay sera déployé à Port Hardy (C.-B.) également en 2019.

Les deux nouveaux bateaux de recherche et sauvetage sont les troisième et quatrième des 20 navires de ce type construits dans le cadre de l'Initiative fédérale liée aux infrastructures, du Plan de renouvellement de la flotte et du Plan de protection des océans. La Garde côtière a déjà pris livraison du NGCC Baie de Plaisance, qui sera amarré aux Îles-de-la-Madeleine, et du NGCC Pennant Bay, qui sera amarré au Canada atlantique.

Citations

« Le gouvernement du Canada continuera à fournir à la Garde côtière canadienne l'équipement dont elle a besoin pour assurer la sécurité des marins et pour protéger le milieu marin. Notre investissement dans ces nouveaux bateaux de recherche et sauvetage de classe Baie améliore les services essentiels de recherche et sauvetage maritimes que nous offrons chaque jour dans les eaux canadiennes, tout en assurant le soutien et la promotion de l'industrie maritime du Canada. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

La Garde côtière canadienne dirige la composante maritime du système fédéral de recherche et sauvetage par la surveillance des cas de détresse et la coordination des interventions en cas d'incident maritime, ainsi qu'en portant secours aux navires désemparés et à ceux qui sont en situation de détresse sur l'eau.

L'entreprise Chantier Naval Forillon a obtenu un contrat de 45,8 millions de dollars en juillet 2015 pour la construction de six nouveaux bateaux de sauvetage. L'attribution de ce contrat a donné lieu à la création de 25 nouveaux emplois et au maintien d'environ 35 emplois dans cette entreprise située à Gaspé, au Québec.

L'entreprise Hike Metal Products a obtenu un contrat de 43,4 millions de dollars en juillet 2015 pour la construction de six nouveaux bateaux. L'attribution de ce contrat a donné lieu à la création et au maintien de 45 emplois dans cette entreprise située à Wheatley , en Ontario .

, en . Le 6 décembre 2018, Services publics et Approvisionnement Canada a annoncé des contrats pour la construction de huit nouveaux bateaux de sauvetage, ce qui porte à 20 le nombre total de nouveaux navires pour la Garde côtière.

Grâce au Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada collabore avec les collectivités côtières et autochtones, et les intervenants du secteur maritime pour aider à maintenir la sécurité et la propreté des eaux et des côtes canadiennes aujourd'hui et à l'avenir.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez le ministère des Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Inscrivez-vous afin de recevoir les communiqués et plus via notre fil RSS. Plus de plus amples informations ou vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 14 décembre 2018 à 17:08 et diffusé par :