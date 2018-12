La 2e conférence du Sichuan sur le marketing du tourisme dans les nouveaux médias prend fin à Ya'an







- L'alliance culturelle du panda géant de Chine est officiellement lancée

YA'AN, Chine, 14 décembre 2018 /CNW/ - La 2e conférence du Sichuan sur le marketing du tourisme dans les nouveaux médias, qui s'est déroulée sous le thème « panda géant, tourisme intégré, grande fusion », et le lancement de l'alliance culturelle du panda géant de Chine (China Giant Panda Culture Alliance) ont pris fin le 6 décembre à Ya'an, dans la province du Sichuan. Plus de 450 experts de l'industrie du tourisme et des médias du monde entier se sont réunis à Ya'an pour engager un dialogue de haut niveau qui examine de plus près le développement du secteur du marketing du tourisme culturel dans le contexte des nouveaux médias. Le salon de l'expérience touristique et de la réalité virtuelle (VR + Tourism Experience Show) et l'exposition des produits touristiques culturelle (Cultural Tourism Products Exhibition), qui se déroulent simultanément, sont une fenêtre qui permet aux différents intervenants de l'industrie d'examiner cette dernière. Par ailleurs, ces événements ont permis de relever trois tendances qui mettent à profit les nouveaux médias pour appuyer les efforts de l'industrie du tourisme.

L'avenir du panda géant sera un sujet clé pour stimuler le développement intégré de la culture et du tourisme

L'alliance culturelle du panda géant de Chine, cofinancée par l'administration municipale populaire de Ya'an, le Centre chinois de conservation et de recherche pour le panda géant, l'administration du parc national du panda géant (bureau administratif du Sichuan), l'Université normale de Chine du Sud, la presse de géographie nationale de Chine (Chinese National Geography Press), l'association provinciale du tourisme du Sichuan, relevant du département provincial du tourisme et de la culture du Sichuan, l'administration du parc national du panda géant, le Fonds mondial pour la nature ainsi que la Société géographique de Chine, a été lancée officiellement durant la conférence.

La fusion de la culture et du tourisme favorisera une intégration des ressources à plus grande échelle

Soutenu par 61 membres, pour stimuler le développement du secteur du marketing touristique par la mise en oeuvre d'une stratégie de communication globale, multiplateforme et multicanaux. L'alliance prévoit de construire un écosystème complet de marketing touristique qui inclut la participation du gouvernement, des médias, des leaders d'opinion et des secteurs du marketing et de la communication, dans le but de renforcer l'image de marque des attractions touristiques de la ville par des approches professionnelles, modernes et internationales de marketing.

En raison de la transformation récente de l'ensemble du secteur du voyage, le secteur du marketing du tourisme culturel sera ouvert à une intégration plus rapide avec les nouveaux médias, les nouvelles technologies et les nouvelles plateformes

« Une approche marketing multidimensionnelle combinée aux nouveaux médias est nécessaire pour promouvoir les ressources touristiques », a déclaré Lan Kaichi, secrétaire du comité du parti municipal de Ya'an. Il a ajouté que l'intégration du tourisme et des nouveaux médias contribuera à créer une expérience nouvelle et intuitive tout en améliorant la portée et l'impact des campagnes de marketing.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/798542/Sichuan_Provincial_Department_of_Culture_and_Tourism.jpg

SOURCE Sichuan Provincial Department of Culture and Tourism

