Equifax Canada acquiert JLR Inc., une entreprise leader dans le savoir immobilier







TORONTO, 14 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax® Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquis JLR Inc., un chef de file en matière de connaissances et de technologies innovatrices fondées sur l'intégration et la distribution de données sur les propriétés au Québec.



« Il s'agit d'une intégration solide pour Equifax Canada et renforce notre orientation stratégique concernant la prestation de produits et de solutions novateurs à l'industrie canadienne des hypothèques », a déclaré Lisa Nelson, présidente d'Equifax Canada.

Equifax Canada fournit des aperçus exhaustifs, notamment des cotes, analyses de risques et analyses des parts de marché à l'écosystème hypothécaire. JLR compile et analyse 700 000 transactions immobilières annuellement au Québec en plus des registres d'évaluation municipale, des permis de construction et des recensements de Statistique Canada.

« L'ajout de l'expertise d'Equifax à notre connaissance du marché nous permettra d'offrir à nos clients une solution globale qui a une valeur encore plus grande. Ce sera un plaisir de travailler avec les nouveaux membres de notre équipe afin d'atteindre les plus hauts niveaux d'excellence », a déclaré Christian Boivin, président de JLR Inc.

« Nous sommes ravis que les produits et l'équipe de pointe de JLR deviennent une partie importante de notre organisation », a déclaré Nelson. « Ensemble, nous pouvons augmenter la valeur offerte au client, grâce à nos solutions améliorées et nos connaissances de l'industrie. »

À propos d'Equifax

Equifax est une société mondiale de services de solutions d'information qui utilise des données uniques, de la technologie et des produits d'analyse innovants et l'expertise de l'industrie pour habiliter des organisations et des personnes de partout au monde en transformant les connaissances en des aperçus qui aident à prendre des décisions commerciales et personnelles plus éclairées.

Equifax, dont le siège social est situé à Atlanta en Géorgie, a des investissements ou des exploitations dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Elle est membre de l'indice Standard & Poor's (S&P) 500®. Les actions ordinaires de l'entreprise se négocient à la Bourse de New York sous le symbole EFX. Equifax compte quelque 11 200 employés partout dans le monde.

Pour plus d'information, visitez http://www.equifax.com .

À propos de JLR Inc.

JLR conçoit des solutions innovantes basées sur l'intégration et la diffusion de données immobilières. JLR facilite la recherche d'informations immobilières et l'ensemble du processus de transaction immobilière grâce à ses nombreux services en ligne. Utilisé par des professionnels de diverses industries, notre site de recherche sécurisé fournit toutes les informations légales relatives à une propriété, estime sa valeur marchande et prospecte de nouveaux clients. JLR est un chef de file dans le développement de solutions de propriété sur mesure : analyse des risques, investigation et récupération, analyse des parts de marché, contrôle du portefeuille immobilier, développement des affaires, réglementation et conformité, évaluation immobilière et bien plus encore. Pour plus de renseignements, visitez le site www.JLR.ca .

