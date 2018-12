Le CN et Unifor concluent un accord de principe







MONTRÉAL, 14 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui qu'Unifor, section locale 100, et le CN avaient conclu un accord de principe. Unifor représente approximativement 2 100 mécaniciens, électriciens, et leurs apprentis qui travaillent pour le CN au Canada.



« Nous sommes heureux d'avoir mené à bien les négociations avec les cheminots qui sont indissociables de la réussite du CN », a déclaré Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN. « La nouvelle convention renforce l'engagement du CN visant à travailler avec les membres de son personnel et leurs représentants pour régler les questions liées au travail d'une manière mutuellement avantageuse. »

Les négociations ont commencé le 5 octobre 2018 et l'accord de principe doit maintenant être présenté pour un vote de ratification. La dernière convention collective expire à la fin du mois.

Aucun détail de l'accord de principe ne sera rendu public tant que l'accord n'aura pas été présenté dans le cadre d'une série de réunions de ratification qui auront lieu partout au pays.

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis.

