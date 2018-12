Le Canada, la Nation de Lake Babine et la Colombie-Britannique s'unissent sur la voie de la réconciliation à long terme







VANCOUVER, le 14 déc. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est uni à la Nation de Lake Babine et au gouvernement de la Colombie-Britannique afin de collaborer à la conclusion d'une entente de réconciliation à long terme visant la mise en oeuvre du titre et des droits de la Nation de Lake Babine. Cette entente favorisera aussi les retombées économiques et communautaires pour les membres de la Nation et la région voisine.

Gordon Alec, chef de la Nation de Lake Babine, l'honorable Carolyn Bennett, ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Scott Fraser, ministre des Relations et de la Réconciliation avec les Autochtones de la Colombie?Britannique, ont signé un protocole d'entente tripartite qui guidera les négociations sur la mise en oeuvre des droits et la réconciliation.

Le protocole d'entente fait intervenir le Canada dans des discussions avancées entre la Colombie-Britannique et la Nation de Lake Babine. Il établit le cadre des négociations en vue de la conclusion d'une entente à long terme pour mettre en oeuvre de façon progressive le titre et les droits de la Nation de Lake Babine, y compris son droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, et favoriser le bien-être social et communautaire, de même que la croissance économique régionale.

Cette entente à long terme, appelée « accord fondateur », amorcerait la transformation de la relation entre la Couronne et Lake Babine, en établissant les objectifs que les parties doivent atteindre, sur une période allant jusqu'à 25 ans.

Les principaux sujets de négociation comprennent les terres, la prise de décisions en matière de gestion des terres et des ressources naturelles, l'exploitation forestière, la gouvernance de la Nation de Lake Babine, le mieux-être des enfants et des familles, l'éducation, la langue et la justice.

La Nation de Lake Babine ainsi que les gouvernements provincial et fédéral ont fait part de leur volonté d'unir leurs efforts, de bâtir des relations de gouvernement à gouvernement solides et durables, et de veiller à ce que leurs travaux cadrent avec les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et la jurisprudence, y compris la décision relative au titre ancestral dans l'arrêt Tsilhqot'in.

Citations

« Les Premières Nations ont été claires : elles veulent un changement transformateur dès maintenant. En collaboration avec Lake Babine, nous traçons une voie novatrice qui appuie sa vision à l'égard d'une plus grande autodétermination et d'une communauté durable et autonome, en permettant la mise en oeuvre des ententes sur l'autonomie gouvernementale dès qu'elles sont conclues. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le gouvernement du Canada est un partenaire essentiel dans notre collaboration continue avec la Nation de Lake Babine pour concilier les droits et le titre, faire progresser l'autonomie gouvernementale et soutenir la prospérité économique de Lake Babine. Avec Lake Babine et toutes les nations autochtones de la C.?B., la province adopte une approche différente en ce qui a trait à la conception des traités et des accords de réconciliation. Cette approche est fondée sur les partenariats et la reconnaissance du fait qu'il existe plusieurs chemins menant à la réconciliation qui soutiennent l'autodétermination et les droits inhérents. »

L'honorable Scott Fraser

Ministre des Relations et de la Réconciliation avec les Autochtones

« Ces négociations portent sur la façon de mettre en oeuvre les droits inhérents de Lake Babine dans le cadre d'un véritable partenariat avec la Couronne. Ma Nation se réjouit d'enfin négocier avec la C.?B. et le Canada une entente qui honorera nos droits et notre titre, nous aidera à guérir des séquelles laissées par le colonialisme, et nous permettra d'assumer un rôle de premier plan dans les efforts visant à stimuler la croissance de l'économie régionale. Ces travaux sont urgents et hautement prioritaires pour Lake Babine. »

Gordon Alec

Chef de la Nation de Lake Babine

Faits en bref

En 2016, la Nation de Lake Babine et le gouvernement de la Colombie?Britannique ont convenu d'une nouvelle approche de réconciliation fondée sur une vision commune d'un partenariat complet et d'une responsabilité conjointe.

La vision commune consiste à mettre progressivement en oeuvre le titre et les droits ancestraux de la Nation de Lake Babine, à promouvoir le bien-être social et communautaire, à soutenir la croissance économique régionale et à établir une solide relation de gouvernement à gouvernement.

En mars 2017, la Colombie-Britannique et la Nation de Lake Babine ont conclu le interim Foundation Pathway Agreement , qui établit les sujets et les étapes à suivre pour négocier une entente.

, qui établit les sujets et les étapes à suivre pour négocier une entente. Le protocole d'entente tripartite fait intervenir le Canada dans ces négociations en cours.

La Nation de Lake Babine est la troisième plus grande Première Nation en Colombie-Britannique avec un total d'environ 2 438 membres inscrits. Le bureau principal de la Nation est situé à Burns Lake , à environ 230 kilomètres à l'ouest de Prince George . La Nation compte cinq communautés, soit Fort Babine, Old Fort, Tachet et Donald's Landing/Pinkut.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GouvCan - Autochtones

Facebook : GouvCan - Autochtones

Instagram : @gcAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, allez à www.rcaanc.gc.ca/filsrss

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)

Communiqué envoyé le 14 décembre 2018 à 16:30 et diffusé par :