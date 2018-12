Avis de sécurité important : Rappel volontaire des espadrilles pour bébés filles Joe Fresh(MD)







BRAMPTON, ON, le 14 déc. 2018 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw limitée procède au rappel des espadrilles pour bébés filles Joe FreshMD, dont le numéro de modèle est le BGF8F50151. Les bandes VelcroMD pourraient se détacher et occasionner un risque d'étouffement chez les enfants.

Les chaussures pourraient avoir été achetées dans les magasins suivants depuis le 3 août 2018 :

Ontario : Joe FreshMD, Real Canadian SuperstoreMD, FortinosMD, LoblawsMD, nofrillsMD, Your Independent GrocerMD/Votre Épicier IndépendantMD, ZehrsMD et JoeFresh.com

Atlantique : Atlantic SuperstoreMD, DominionMD, Joe FreshMD et JoeFresh.com

Québec : Joe FreshMD, Maxi & CieMD, ProvigoMD et JoeFresh.com

Ouest : Joe FreshMD, Real Canadian SuperstoreMD, nofrillsMD, Your Independent GrocerMD/Votre Épicier IndépendantMD, Real Canadian Wholesale ClubMC et JoeFresh.com

Cinq cas de bandes VelcroMD s'étant détachées des chaussures se sont produits, et aucun cas de blessure n'a été signalé.

Tous les articles potentiellement touchés ont été retirés des tablettes. Les clients peuvent rapporter ces articles au comptoir du service à la clientèle de n'importe quel magasin offrant des vêtements Joe FreshMD pour obtenir un remboursement complet.

Nous nous excusons pour tout inconvénient que ce rappel aurait pu causer. La santé et la sécurité de nos clients et de leurs enfants sont au coeur de nos priorités.

