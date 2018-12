Ian Rae se joint au conseil d'administration de Transat







MONTRÉAL, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le président du conseil d'administration et chef de la direction de Transat A.T. inc., M. Jean-Marc Eustache, est heureux d'annoncer que M. Ian Rae s'est joint au conseil d'administration de la Société à titre d'administrateur indépendant.

« M. Rae apporte une solide expertise dans le domaine de la technologie et des nouveaux modèles d'affaires basés sur le Web. Sa vision entrepreneuriale et son esprit scientifique sauront enrichir notre réflexion, notamment en matière de systèmes d'information, de commerce électronique et d'innovation, des éléments clés pour le développement de notre organisation », a déclaré M. Jean-Marc Eustache.

Ian Rae est fondateur et président-directeur général de CloudOps depuis 2005. Cette entreprise de consultation offre des services, des solutions et des produits infonuagiques à des sociétés SaaS et de commerce électronique, à de grandes entreprises et à des fournisseurs de télécommunications. Il est aussi le fondateur de cloud.ca, une plateforme infonuagique canadienne qui héberge des données devant demeurer au Canada, que ce soit pour des raisons de conformité, de performance, de coût ou de confidentialité. Avant de fonder son entreprise, Ian Rae a été chef de l'ingénierie chez Coradiant, un chef de file dans le domaine du suivi des performances des applications Web, et directeur des systèmes d'information chez Canderel, un promoteur immobilier.

Titulaire d'un baccalauréat en biologie spécialisé en génétique évolutive de l'Université McGill, Ian Rae est membre du conseil d'administration de Génome Canada depuis 2017. Il est membre du Conseil canadien des innovateurs, de l'Entrepreneurs' Organization et de la Table de stratégies économiques sur les industries numériques du gouvernement du Canada. Il est également conseiller et ange investisseur dans la communauté des entreprises en démarrage.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 12 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018 (TSX : TRZ).

