Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal conclut une entente de principe avec la FSSS-CSN

MONTRÉAL, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Après 2 séances de médiation qui faisaient suite au processus de négociation, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) annonce la conclusion d'une entente de principe avec la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) regroupant les employés des catégories 2 et 3, dans le cadre du renouvellement de la convention collective locale.

Le comité patronal de négociation du CIUSSS NIM est satisfait du résultat atteint et il est persuadé que les deux parties sortent gagnantes de ce processus de négociation. En effet, en plus d'améliorer les conditions de travail des personnes salariées, cette entente de principe permet également de mieux coordonner les services de soutien nécessaires pour appuyer les équipes cliniques dans la prestation des soins et services offerts à la population au sein de l'établissement.

Cette entente sera soumise à un vote des membres de la FSSS-CSN lors d'une prochaine assemblée générale.

Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Comptant 26 installations de santé et de services sociaux situées dans cinq arrondissements du nord de Montréal, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-Montréal a la responsabilité d'organiser et de développer les services de santé et sociaux pour les 436 000 Montréalais de son territoire. Il offre aussi des services spécialisés principalement en traumatologie, en santé respiratoire, en santé cardiovasculaire et en santé mentale à 1,8 million de Québécois d'autres régions. Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, affilié à l'Université de Montréal, se concentre sur trois principaux pôles de recherche : la recherche biomédicale, la recherche sociale et la recherche en santé mentale chez les enfants et les adolescents.

