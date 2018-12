La Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal reconnaît enfin l'importance de lier développement économique et transport collectif







MONTRÉAL, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain se réjouit de la signature de la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal par la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. Cette déclaration témoigne de l'importance névralgique de redévelopper l'Est de Montréal.

« Le temps est venu de concentrer nos efforts sur la relance de l'Est de Montréal. C'est un secteur de la métropole au potentiel immense grâce à ses vastes espaces disponibles, à son accès immédiat au réseau autoroutier et ferroviaire et à la proximité du port de Montréal, un actif stratégique majeur. Par la déclaration commune pour la revitalisation de l'Est de Montréal signée aujourd'hui, les gouvernements provincial et municipal reconnaissent pour la première fois de façon explicite l'importance de planifier le développement de sites qui attireront des investissements parallèlement à la mise en oeuvre de services de transport collectif », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Pendant des décennies, le développement économique du territoire se déployait de sorte qu'il fallait attendre que le développement économique se confirme avant de planifier de façon adéquate la desserte en transport collectif. La démarche commune adoptée aujourd'hui reconnaît l'importance du transport collectif comme levier de développement qui doit être non seulement géré selon la demande actuelle, mais également planifié en fonction des besoins futurs du territoire. Il ne suffit plus de mettre à niveau des terrains pour réussir le développement du territoire. La desserte en transport collectif est devenue un facteur de développement économique en soi », a poursuivi Michel Leblanc.

« L'adoption d'une vision commune du développement de l'Est de Montréal, en concertation avec le milieu et en étroite collaboration avec le gouvernement du Québec, fait directement écho à une recommandation du rapport déposé en octobre dernier par le Comité consultatif sur le développement économique du territoire de la Ville de Montréal, que j'ai eu l'honneur de présider. Le Comité estimait que nous ne pourrions à l'avenir considérer avoir réussi le développement économique du territoire de Montréal que si nous parvenons à créer des conditions gagnantes pour le développement à l'est du boulevard Pie-IX. Nous sommes heureux de constater l'engagement ferme de la Ville et du gouvernement à réaliser cet ambitieux projet », a conclu Michel Leblanc.

