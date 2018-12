Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais - La ministre Danielle McCann nomme un mandataire spécial







QUÉBEC, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, annonce aujourd'hui avoir nommé monsieur Sylvain Gagnon comme mandataire spécial au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSS).

Notons que plusieurs partenaires de différents horizons ont fait part, au cours des dernières semaines, de certains enjeux en lien avec l'organisation des services, la disponibilité des ressources, la réponse aux besoins de la population et la gouvernance du CISSS. Des inquiétudes ont également été manifestées à l'égard du déficit projeté de 12,7 M$ pour l'année en cours.

Dans le cadre du mandat qu'il lui a été confié, monsieur Gagnon passera en revue et documentera les enjeux soulevés par les intervenants. Un rapport présentant les éléments d'information en lien avec la situation et des recommandations, le cas échéant, devra être remis à la ministre au plus tard le 31 janvier 2019. Notons que cette décision a été prise d'un commun accord avec le président-directeur général du CISSS, monsieur Jean Hébert, et la présidente du conseil d'administration, madame Lucie Lalonde.

Citation :

« Compte tenu des enjeux préoccupants portés à mon attention, nous avons décidé que la nomination d'un mandataire spécial était nécessaire afin d'assurer les meilleurs services possibles aux usagers de l'Outaouais. J'ai demandé à ce que monsieur Gagnon puisse nous remettre rapidement un rapport faisant état de ses observations, afin que nous puissions ensuite travailler tous ensemble à la mise en place de correctifs, au besoin. Je remercie l'équipe de direction du CISSS pour sa collaboration dans cette démarche. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Plus précisément, le mandat sera :

d'analyser les enjeux relatifs à la réponse aux besoins de la population et l'organisation des services;

d'analyser les éléments relatifs à la gouvernance dans le but de rétablir un dialogue positif entre l'établissement et les partenaires et intervenants de la région;

documenter la situation financière de l'établissement;

de se pencher sur tout autre élément jugé pertinent pour favoriser une meilleure compréhension de la situation.

Mentionnons que monsieur Sylvain Gagnon possède une vaste expérience du réseau de la santé et des services sociaux et cumule plus de 25 années d'expérience comme gestionnaire. Au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), monsieur Gagnon a notamment assumé la fonction de sous-ministre associé à la Direction générale des services sociaux au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de 2010 à 2015. Auparavant, il a également occupé les postes de directeur du soutien au réseau, de directeur général adjoint à la Direction générale des services à la population et de directeur des services préhospitaliers d'urgence.

Le mandat de monsieur Gagnon débute le 14 décembre 2018 et se terminera à la fin janvier 2019. Il pourra être renouvelé si nécessaire.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

