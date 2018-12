Jewellery World Asia : tout est prêt pour le meilleur salon de la joaillerie en Asie, qui se tiendra du 1er au 3 novembre 2019 à Singapour







Organisé par Montgomery Asia, ce salon apportera les secrets les mieux gardés de la joaillerie mondiale dans la « ville jardin »

SINGAPOUR, 14 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Des diamants rares, des pierres fines précieuses et de la joaillerie unique digne d'oeuvres d'art ? ce sont là les magnifiques pièces choisies avec soin qui seront présentées au premier Jewellery World Asia (JWA). Il s'agit du premier salon régional à ne proposer que ce qui se fait de mieux en termes de boutiques, de créateurs et de négociants en joaillerie ? triés sur le volet par des vétérans et experts du secteur pour une formidable expérience.

JWA réunira 80 grands joailliers internationaux, y compris des négociants en pierres fines précieuses, en diamants, en perles fines et en joaillerie ancienne, qui occuperont Marina Bay Sands du 1er au 3 novembre 2019, après un événement VVIP et une présentation aux médias le 31 octobre. Créé en réaction à la demande du marché pour un salon de la joaillerie triée sur le volet avec une forte touche personnelle, les organisateurs de salons Montgomery Asia garantiront une expérience inoubliable d'art de vivre lors de JWA avec un espace d'exposition sur mesure et contemporain qui attirera les collectionneurs mondiaux les plus perspicaces. Parmi les prestations spécialement organisées, on peut citer un salon de la joaillerie de mode exclusivement sur invitation, un restaurant pour gourmets, un bar à champagne, un salon à whisky, etc.

« Le lancement de Jewellery World Asia survient à un moment où l'on observe une très forte croissance du secteur en Asie, et nous sommes heureux de nous associer aux meilleurs boutiques et négociants de joaillerie fine dans le monde pour présenter ce que nous avons de mieux à offrir. L'année 2019 promet d'être excitante pour Montgomery Asia, avec le JWA qui se tiendra au même moment et au même endroit que notre nouveau salon d'art contemporain haut de gamme, ART SG », explique Christopher McCuin, directeur général de Montgomery Asia. « Nous créerons sans cesse les expériences les meilleures et les plus exclusives pour les collectionneurs internationaux tandis que nous élargissons notre portefeuille d'événements d'art de vivre de tout premier plan. »

S'exprimant sur le lancement de JWA, Lim Kam Su, président de Diamond Exchange of Singapore, ajoute : « La région Asie-Pacifique connaît la croissance régionale la plus rapide au monde pour les beaux diamants et la joaillerie fine, et nous pensons que le format et l'ampleur de JWA seront appréciés aussi bien par les négociants mondiaux que par les collectionneurs. »

Pour Andrew Phua, directeur des expositions et des conférences pour le Singapore Tourism Board : « Nous sommes heureux que le lancement de JWA ait lieu à Singapour en novembre 2019. L'ancrage de cet événement à Singapour témoigne de notre réputation en tant que grande destination des événements commerciaux où les organisateurs d'événements peuvent faire fond sur notre écosystème d'opportunités, de réseaux et d'idées pour proposer de nouveaux événements dans la région Asie-Pacifique. L'emplacement stratégique de Singapour, conjugué à un environnement favorable aux entreprises, continue de réunir les personnes et les idées de l'Orient et de l'Occident. Avec des événements complémentaires comme ART SG qui se déroulera pendant la même semaine que JWA, les créateurs, négociants et collectionneurs internationaux et asiatiques de joaillerie disposeront de plateformes précieuses pour se rencontrer, nouer des contacts et saisir toute la richesse des opportunités et possibilités commerciales dans la région. Nous sommes impatients d'accueillir JWA à Singapour, un événement qui renforcera la position de Singapour en tant que grand centre régional de la joaillerie et des pierres fines. »

Les exposants à JWA seront sélectionnés individuellement en fonction de la qualité et de la création de leurs produits et de leur réputation sur le marché mondial, pour s'assurer que les acheteurs comme les collectionneurs puissent acheter en toute confiance lors du salon. JWA est un événement organisé par le secteur pour le secteur, et soutenu par Diamond Exchange of Singapore et le Singapore Tourism Board.

À propos de Jewellery World Asia

Jewellery World Asia (JWA) est un nouveau salon de la joaillerie fine organisé avec le plus grand soin pour le marché de la région Asie-Pacifique. L'événement inaugural aura lieu à Singapour à Marina Bay Sands du 1er au 3 novembre 2019, après un événement VVIP et une présentation aux médias le 31 octobre. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.jewelleryworldasia.com.

À propos de Montgomery Group

Fondée en 1895, Montgomery est un organisateur d'événements mondiaux qui se distingue de ses concurrents. Nous avons plus de 100 années d'expérience, mais nous avons conservé notre esprit d'entreprise. L'innovation ne nous fait pas peur, et nous aimons les défis ? peu importe où ils nous mènent à travers le monde. Grâce à notre savoir-faire international et à nos ressources de par le monde, nous offrons des résultats de tout premier plan, quelle que soit la vision et quel que soit le lieu. Rechercher de nouvelles opportunités et proposer des expositions de qualité, c'est ce que Montgomery fait de mieux.

Parmi les salons d'art de vivre, on peut citer Art Central Hong Kong, Art SG (Singapour), India Art Fair, PHOTOFAIRS | Shanghai, Sydney Contemporary and Taipei Dangdai (Taiwan), qui appartiennent tous au portefeuille d'Angus Montgomery Arts, une filiale de Montgomery Asia.

Établie en 2016, Montgomery Asia est une filiale à part entière de Montgomery Group. Elle s'intéresse principalement au marché asiatique en pleine croissance, apportant les événements phares du groupe et élaborant de nouveaux salons professionnels qui répondent aux besoins de cette région en plein essor.

