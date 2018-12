Sunwing permet aux vacanciers d'échapper au froid de l'hiver grâce à son populaire solde Fuyez la neige







MONTRÉAL, 14 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'hiver est à nos portes et les météorologues prévoient des températures frigides, ainsi que beaucoup de neige. Heureusement, les Québécois pourront échanger le froid et la neige contre le soleil et le sable grâce au solde Fuyez la neige. Les vacanciers ayant réservé d'ici le 21 décembre pourront économiser jusqu'à 2 000 $ par couple sur des vacances tout compris dans une sélection d'hôtels parmi les mieux cotés dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela dit, c'est aubaines incroyables vont vite s'envoler. Les voyageurs souhaitant séjourner dans les hôtels les plus populaires du voyagiste devront donc réserver tôt s'ils veulent garantir leur place au soleil cet hiver.



Puis, en plus de ces économies sans précédent, les Québécois réservant auprès de Sunwing pourront découvrir comment Mieux Voyager cet hiver, ou encore, offrir un cadeau idéal pour le temps des Fêtes, grâce au solde Fuyez la neige. Ils bénéficieront aussi d'avantages exclusifs, y compris des aubaines permettant aux enfants de Jouer, Manger et Jouer GRATUITEMENT, ainsi que des repas illimités dans des restaurants de spécialités, des rabais sur des soins au spa et d'autres encore, selon l'hôtel choisi.

Les voyageurs pourront épargner sur leur escapade au soleil s'ils se hâtent pour réserver au Grand Sunset Princess All Suites and Spa Resort à Riviera Maya durant cette promotion de durée limitée. Cette propriété cinq étoiles propose des suites spacieuses avec accès piscine, ainsi que 12 piscines scintillantes et un spa élégant offrant des bains mayas. Le Riu Bambu , un autre hôtel populaire offert dans le cadre de ce solde, est situé sur la côte convoitée de Punta Cana . Ici, les vacanciers pourront savourer de délicieux repas dans cinq restaurants de spécialités, puis profiter de l'accès illimité au parc aquatique Splash Water Wolrd, à des fêtes à la piscine et au miniclub gratuit.

Sinon, il y a aussi le Royalton White Sands , un magnifique hôtel familial à Montego Bay , en Jamaïque. Ce dernier propose des hébergements haut de gamme et un super parc aquatique destiné à tous, y compris les tout petits dans la section sur le thème des pirates. Par ailleurs, les clients apprécieront aussi le programme quotidien de sports nautiques et terrestres, ainsi que le divertissement en soirée et le miniclub supervisé.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un toast au vin mousseux, un service gratuit de boissons non alcoolisées, ainsi qu'un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, avec des choix inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada, dont la toute nouvelle tortilla tex-mex au poulet grillé et les fameux macaronis au fromage. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement.

Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

