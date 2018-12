Retour d'une équipe de la Ligue majeure de baseball : Montréal se prépare!







MONTRÉAL, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - À la suite des nouvelles récentes et des résultats positifs de l'étude de marché et des consultations publiques, BCF est fière d'affirmer son appui et son rôle actif au sein du Groupe de chefs d'entreprise qui travaille avec diligence pour ramener une équipe de la Ligue majeure de baseball (LMB) à Montréal.

Les efforts soutenus des acteurs clés du Groupe méritent d'être salués : félicitations au leader Stephen Bronfman, président exécutif du conseil d'administration de Claridge Inc. et à ses partenaires, Pierre Boivin, président et chef de la direction de Claridge Inc., Alain Bouchard, fondateur et président exécutif du conseil d'administration d'Alimentation Couche-Tard, Mitch Garber, président du conseil d'administration du Cirque du Soleil et d'Investir au Canada, Eric Boyko, cofondateur, président et chef de la direction du Groupe Stingray Digital Inc. et Stéphane Crétier, fondateur, président du conseil, président et chef de la direction de Garda World, ainsi que Richard Epstein, associé et membre du conseil d'administration de BCF et William Jegher, associé, Services consultatifs transactionnels et Leader, Services consultatifs transactionnels en immobilier au Québec, chez EY.

« Les consultations ont démontré qu'il y a non seulement un intérêt et une positivité manifestes de la part des entreprises et des partisans en ce qui concerne le retour d'une équipe de la Ligue majeure de baseball à Montréal, mais aussi que le projet serait viable et durable pour notre ville », a expliqué Richard Epstein.

« Je tiens à féliciter Richard, l'équipe de BCF impliquée, ainsi que William et ses collègues chez EY, pour leur passion et leur dévouement à l'égard de la communauté montréalaise. En travaillant assidûment de concert avec le Groupe, ils placent Montréal à l'avant-plan pour atteindre l'objectif ultime de ramener une franchise de la LMB à Montréal le plus tôt possible », a déclaré Mario Charpentier, associé directeur de BCF.

Au cours des prochains mois, le Groupe de Montréal partagera les résultats de ces consultations ainsi que les résultats de l'étude de marché de CSL avec la LMB. Bien que le processus soit complexe et soit toujours en cours, le Groupe demeure fermement engagé à ramener une équipe de la LMB dans la première ville au Canada à en avoir eu une.

Nous sommes certains que Montréal, tout comme nous, accueillerait le retour de « Nos Amours » à bras ouverts.

Avec plus de 500 employés et 275 professionnels, BCF Avocats d'affaires s'illustre comme le cabinet tout désigné pour les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les entreprises en croissance et les sociétés internationales ayant choisi le Québec et le Canada comme tremplin à leur succès et à leur croissance. BCF comprend les besoins de ses clients et constitue le partenaire d'affaires idéal pour tout type d'organisation : les compagnies publiques et privées bien établies, les banquiers d'investissement, les sociétés de capital de risque et de capital-investissement. Son équipe sait réunir les bonnes ressources pour transformer les rêves de ses clients en entreprises viables et novatrices en fournissant des solutions pragmatiques et avant-gardistes. En quête d'excellence, le cabinet BCF s'est attiré la confiance d'organisations de tous les secteurs d'activité, tant au Québec qu'au Canada et ailleurs dans le monde.

