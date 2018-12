Nomination de la présidente de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC







OTTAWA, le 14 déc. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait la déclaration suivante :

« Je me réjouis de la nomination de Mme Michelaine Lahaie au poste de présidente de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada. Mme Lahaie a accumulé 30 années d'expérience dans les Forces armées canadiennes avant de prendre sa retraite avec le grade de Capitaine de frégate. À ce titre, elle a été la première femme ayant occupé le poste de commandante de l'École de leadership et de recrues des Forces canadiennes. Depuis 2017, elle siège au Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Son haut niveau d'expérience dans les domaines des opérations, de la formation et de la gestion des ressources humaines, de même que l'expérience qu'elle a acquise au sein d'une autre organisation d'examen importante, lui seront utiles à titre de présidente de cette commission qui continue de jouer un rôle essentiel afin de soutenir l'excellence des services de police grâce à la responsabilisation.

Je tiens également à remercier le président intérimaire sortant, Guy Bujold, pour son leadership et son discernement au cours des quinze derniers mois. Il aura su veiller au bon déroulement des travaux importants de la commission. »

La durée de cette nomination est de cinq ans et entre en vigueur le 2 janvier 2018. Le gouvernement est résolu à ce que les processus de sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil soient ouverts, transparents et fondés sur le mérite afin d'encourager la population à garder confiance en la démocratie canadienne et d'assurer l'intégrité de ses institutions publiques.

Pour de plus amples renseignements sur la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, veuillez visiter www.crcc-ccetp.gc.ca.

