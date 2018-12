L'Oratoire Saint-Joseph dévoile la crèche de sa crypte







Dans le cadre de l'exposition « Une crèche, un monde »

présentant 100 crèches en provenance de 100 pays

MONTRÉAL, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'Avent revêt une signification toute particulière à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, pendant lequel le sanctuaire vibre au rythme de traditions bien ancrées. Chaque année, l'arrivée de la crèche traditionnelle dans la crypte est un événement marquant des Fêtes à l'Oratoire.

Dans ce cadre, le Musée de l'Oratoire présente son exposition temporaire du temps des Fêtes « Une crèche, un monde », où les visiteurs peuvent découvrir une centaine de crèches en rotation provenant de 100 pays des cinq continents, choisies parmi la collection de plus de 1000 crèches.

« L'exposition de crèches a reçu beaucoup d'attention médiatique, relativement à l'une de ses 100 crèches : la crèche dite hipster, présentée depuis mai 2017. Depuis des siècles, les crèches constituent l'occasion pour les croyants de diverses origines de représenter l'événement emblématique qu'est la Nativité. Ainsi, certaines crèches provenant d'Afrique présentent une girafe et un zèbre plutôt que le boeuf et l'âne traditionnels. Aux Seychelles, ce sont plutôt des tortues qui veillent sur l'Enfant Jésus », explique Chantale Turbide, Ph.D., conservatrice du musée et du patrimoine culturel de l'Oratoire Saint-Joseph.

« L'attention portée aux crèches cette année nous a surpris et démontre bien le souci de l'Oratoire d'accueillir et de présenter des oeuvres résultant de l'interprétation d'artistes diversifiés, des plus traditionnels aux plus modernes. Cela cadre avec notre mission d'accueil et d'ouverture, initiée par Saint Frère André, qui allie spiritualité et culture », a commenté Père Claude Grou, c.s.c.

Plusieurs activités sont proposées à l'Oratoire au cours des prochains jours nous menant à la grande fête de Noël. Le public est invité à consulter le programme complet des activités des Fêtes à l'Oratoire, à l'adresse : https://www.saint-joseph.org/fr/evenement/temps-fetes-a-loratoire-saint-joseph-2018/

SOURCE L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

Communiqué envoyé le 14 décembre 2018 à 14:02 et diffusé par :