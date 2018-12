David Birnbaum questionne l'engagement du gouvernement de la CAQ envers les Premières nations et les Inuits







QUÉBEC, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Alors que les audiences publiques de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (Commission Viens) prennent fin aujourd'hui, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Affaires autochtones et député de D'Arcy-McGee, David Birnbaum, a souligné son étonnement quant à l'attitude de l'administration Legault face aux communautés autochtones.

Alors que le premier ministre n'a pas abordé de façon concrète les affaires autochtones dans le discours inaugural et qu'il a refusé le projet Apuiat, sa ministre des Affaires autochtones, Sylvie D'Amours, a été absente de plusieurs rencontres stratégiques, notamment, la mission d'urgence sur le suicide au Nunavik.

Elle devrait être la porte-parole des communautés au sein du gouvernement afin que leurs intérêts soient pris en compte dans les décisions du gouvernement, mais elle a surtout brillé par son absence et son silence.

« Le gouvernement de la CAQ s'est vanté que son approche serait marquée par l'humanisme et l'audace. Ce qu'on constate jusqu'ici c'est plutôt que les enjeux autochtones sont loin de faire partie de leurs priorités. On ne sent pas une réelle volonté d'avoir des relations de nation à nation » a déclaré M. Birnbaum.

On l'a constaté de façon bien concrète dans le dossier Apuiat. Les Innus et les acteurs de la Côte-Nord ont travaillé en collaboration avec notre gouvernement pour lancer ce projet majeur de plus de 600 M$. En plus de créer des centaines d'emplois, Apuiat apporterait des revenus annuels importants qui permettraient d'améliorer les conditions de vie des communautés innues. La réponse de M. Legault a été plus que décevante : « Pas maintenant, peut-être dans 20 ans ».

« La Commission Viens termine ses audiences publiques aujourd'hui. Je demande au premier ministre et à la ministre responsable des Affaires autochtones d'avoir le courage d'appliquer les recommandations qui seront présentées. Les Premières nations et les Inuits font face à des défis importants. La ministre d'Amours doit répondre présente pour s'y attaquer, mais aussi pour les soutenir dans leurs projets de développements économiques », a conclu M. Birnbaum.

