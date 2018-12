Nouveaux parcours du RTC : Une excellente nouvelle pour les passagers et les travailleurs du site aéroportuaire







QUÉBEC, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) se réjouit de la mise en place par le Réseau de transport de la Capitale (RTC) de liens directs et fréquents entre le site aéroportuaire et le centre-ville de Québec à l'été 2019.

Les parcours 76 et 80 du RTC relieront YQB aux gares routière et ferroviaire de Sainte-Foy et au centre-ville. Ils seront en service 7 jours sur 7, du matin au soir, et circuleront toutes les 30 minutes. Ces liens faciliteront les déplacements de plus de 2 500 travailleurs du site aéroportuaire et des 1,8 million de passagers qui transitent par YQB. Plus d'information sur les parcours 76 et 80.

« Il s'agit d'une excellente initiative du RTC qui répond aux besoins des passagers et des employés qui fréquentent l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec en leur offrant un mode de transport économique rendant ainsi le site plus accessible », a mentionné Gaëtan Gagné, président et chef de la direction de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. « Cette décision s'inscrit en droite ligne avec notre souci de simplifier la vie de nos passagers, traduisant concrètement la culture d'entreprise qui nous anime : celle de mettre Le passager avant tout® », a-t-il ajouté.

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée, qui depuis le 1er novembre 2000, assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

Distinctions récentes :

2018 - Prix de l'innovation et de l'excellence aéroportuaire - Grands prix du tourisme canadien

l'innovation et de l'excellence aéroportuaire - Grands prix du tourisme canadien 2018 - Meilleures pratiques en communication - ACI-NA

2018 ? Prix INOVA de l'Institut de développement urbain du Québec

2018 ? Certification Airport Carbon Accreditation, niveau 2

2018 ? Grands Prix du génie-conseil québécois - Prix Bâtiment mécanique-électrique

2018 ? Prix Milieu de travail d'exception par Morneau Shepell et The Globe and Mail

et 2017 et 2015 ? Priority Pass Lounge of the Year Awards - Best lounge in North America

2015 ? Priority Pass Lounge of the Year Awards - Best lounge in 2017 ? Prix Élixir PMI-Montréal pour la gestion remarquable du projet YQB 2018

2017 ? Prix Boomerang ? Grand Prix site ou application - service de l'année pour l'application mobile « YQB, Aéroport de Québec »

2016 - Prix Boomerang - Grand Prix site ou application - service de l'année pour le site « aeroportdequebec.com »

2016 ? Priority Pass Lounge of the Year Awards - Mention Highly Commended

2013, 2011 et 2010 ? Aéroport le plus apprécié en Amérique du Nord, dans la catégorie de 0 à 2 millions de passagers, selon Airport Service Quality (ASQ)

