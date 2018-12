Onlineprinters fait un don de 5 000 euros en faveur d'une organisation d'aide aux enfants







BRUXELLES, December 14, 2018 /PRNewswire/ --

L'art-thérapie pour enfants et jeunes réfugiés dans un catalogue

Cette année encore, Onlineprinters soutient l'association Refugio, un centre de conseil et de traitement pour les réfugiés traumatisés, en réalisant un don de 5 000 euros. Outre ce don pécuniaire, Onlineprinters a pris à sa charge la production de catalogues de l'exposition reprenant les images des différents travaux d'art-thérapie. Ce catalogue est un témoignage particulièrement marquant de l'action thérapeutique qu'exerce l'art dans le cadre du traitement d'événements douloureux. Pour Refugio, le catalogue représente un précieux support pour sensibiliser le public ainsi qu'un véritable cadeau pour les donateurs et les sponsors. Le centre aide les enfants et les jeunes réfugiés à retrouver le chemin de la vie après des expériences traumatisantes.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/798770/Onlineprinters_Refugio.jpg )



Catalogue de l'exposition « unterwegs » (en chemin)

Sous le titre « unterwegs » (en chemin), l'atelier d'art de Refugio expose des dessins réalisés par des enfants réfugiés et publie un catalogue de cette exposition. Margit Papamokos, qui a fondé l'atelier d'art il y a 25 ans, souligne la valeur de l'expression artistique : « L'art offre un accès particulièrement efficace aux enfants et aux jeunes en situation d'asile, car il permet la communication non verbale et donc de surmonter les barrières linguistiques. » Par la suite, les images permettent d'ouvrir le dialogue et encouragent les aptitudes linguistiques. Dans le cadre de ce processus artistique, les enfants sont toujours accompagnés par des art-thérapeutes expérimentés de l'association.

Signature de la résolution en faveur des réfugiés

L'imprimerie en ligne soutient Refugio depuis plusieurs années déjà. « Onlineprinters emploie des collaborateurs de plus de 20 pays. Parmi eux, certains sont également des réfugiés. Refugio apporte une contribution importante à leur intégration et ceci profite également à des entreprises comme la nôtre », déclare Michael Fries, CEO de Onlineprinters. Tout dernièrement au mois de novembre, Onlineprinters a adopté une résolution appelant les politiciens à faire plus d'efforts dans le sens de l'intégration des réfugiés.

Le catalogue de l'exposition, une magnifique reliure de 76 pages, fut imprimé en 800 exemplaires sur du papier certifié FSC. Vous pouvez en faire la demande gratuitement à l'adresse suivante : press@onlineprinters.com. Les gaz à effet de serre produits lors de l'impression furent compensés dans le cadre d'une impression climatiquement neutre.

Au sujet de l'entreprise

Le groupe Onlineprinters compte parmi les premières imprimeries en ligne d'Europe. L'entreprise, qui emploie plus de 1400 salariés, a fabriqué l'an passé plus de 3 milliards de supports publicitaires imprimés. À travers les 18 boutiques en ligne, le groupe commercialise à un million de clients dans 30 pays d'Europe 1 500 imprimés dont des cartes de visite, papiers à lettre et flyers en passant par des catalogues et brochures jusqu'au matériel publicitaire grand format. Le leader britannique Solopress ainsi que LaserTryk, le principal acteur du marché scandinave, font partie du groupe Onlineprinters.

Vidéo « Dans les coulisses d'Onlineprinters » :

https://www.youtube.com/watch?v=TG9_548Mg1o

Contact presse :

Onlineprinters GmbH

Patrick Piecha

Responsable du service de presse & de relations publiques

press@onlineprinters.com

Tél. : +49 9161 6209807

Portable : +49 174 30 77 250

Communiqué envoyé le 14 décembre 2018 à 13:18 et diffusé par :