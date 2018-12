Celgard engage contre MTI Corporation des poursuites pour contrefaçon de brevet de séparateurs à revêtement céramique utilisés dans les batteries au lithium







CHARLOTTE, Caroline du Nord, 14 décembre 2018 /CNW/ - Celgard, LLC (« Celgard »), une filiale de Polypore International, LP, a déposé auprès de la Cour fédérale du district nord de la Californie une plainte contre MTI Corporation (« MTI »), vendeur de séparateurs à revêtement céramique pour batteries lithium, établie à Richmond, en Californie, aux États-Unis.

La plainte fait valoir que MTI a contrefait le brevet de Celgard, no 6,432,586, délivré aux États-Unis pour une invention intitulée « Separator for a High Energy Rechargeable Lithium Battery » (séparateur pour batterie au lithium rechargeable à haute énergie). Le brevet en litige porte sur les séparateurs de batteries lithium-ion à couche composite en céramique, mis au point par Celgard pour les batteries lithium-ion rechargeables à haute énergie. La poursuite a été engagée en injonction visant à interdire à MTI toute vente des séparateurs de batterie à revêtement céramique qui enfreignent le brevet de Celgard. Elle demande également réparation des dommages subis.

Une plainte distincte contre MTI, déposée par Celgard devant le Tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de la Caroline du Nord, demande une injonction interdisant à MTI de porter atteinte aux marques de commerce et de vendre les séparateurs de batterie à revêtement céramique non autorisés et contrefaits portant le nom de marque déposée Celgard® et le label Celgard®. Elle demande également réparation pour dommages subis.

Celgard a engagé ces actions en justice pour protéger ses actifs et ses clients, et la société continuera de prendre les mesures appropriées pour empêcher l'exploitation déloyale de sa propriété intellectuelle.

À propos de Celgard, LLC

Celgard, LLC se spécialise dans le développement, la fabrication et la commercialisation de membranes microporeuses à procédé sec, revêtues ou non, utilisées comme séparateurs dans diverses batteries lithium-ion, élément essentiel dans la performance, la durée de vie et la sécurité des cellules de batterie au lithium. La technologie de Celgard, celle du séparateur de batteries, est utilisée dans les batteries au lithium destinées aux véhicules à entraînement électrique, aux systèmes de stockage d'énergie et à d'autres applications spécialisées.

Celgard est une filiale à part entière de Polypore International, LP. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.celgard.com.

À propos de Polypore International, LP

Polypore International, LP, une société du groupe Asahi Kasei, se spécialise dans les membranes microporeuses de haute technicité utilisées pour la fabrication des véhicules à propulsion électrique, des systèmes de stockage d'énergie et des systèmes d'alimentation de secours, des appareils électroniques portables, des voitures, des camions, des autobus et des chariots élévateurs à fourche. Établie à Charlotte, en Caroline du Nord, Polypore International, LP, une société mondiale de haute technologie, jouit d'une excellente réputation sur le marché et dispose d'installations de fabrication ou de bureaux de vente dans neuf pays desservant six continents. Pour tout complément d'information, consultez le site www.polypore.com .

