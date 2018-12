Le Canada offre des choix de carburants plus propres aux camionneurs qui empruntent l'autoroute 401 en Ontario







LONDON, ON, le 14 déc. 2018 /CNW/ - Les véhicules électriques et à carburants de remplacement jouent un rôle important dans la marche du Canada vers un avenir sobre en carbone. Comme les Canadiens font des choix plus écologiques, notre gouvernement leur offre plus de possibilités de rouler vert.

Le député de London-Centre-Nord, Peter Fragiskatos, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 3 millions de dollars à la Clean Energy Fuels Corp. et à l'Union Energy Solutions Limited Partnership pour trois stations de gaz naturel comprimé (GNC) en Ontario.

Les stations, qui ont chacune reçu une aide financière d'un million de dollars, sont situées à London, à Napanee et à Windsor et permettront aux conducteurs de camions lourds de rouler en toute confiance sur l'autoroute 401, en Ontario.

Ce financement fait partie d'une enveloppe de 182,5 millions de dollars que notre gouvernement a allouée au déploiement d'un réseau pancanadien de bornes de recharge pour véhicules électriques, ainsi qu'à l'installation de stations de gaz naturel le long de routes de transport principales et de stations pour véhicules à hydrogène dans les centres métropolitains.

Pendant le dialogue national sur l'énergie Génération Énergie , les Canadiens ont affirmé clairement que la transition vers les véhicules électriques et les carburants de remplacement n'était pas un luxe, mais une nécessité pour bâtir un avenir sobre en carbone pour notre pays.

« Ces stations offrent aux propriétaires de parcs de véhicules des options plus propres pour transporter leurs produits - des options qui réduisent les coûts, diminuent la pollution et améliorent la productivité. Notre gouvernement fait installer des infrastructures supplémentaires pour faciliter la tâche aux conducteurs de véhicules électriques et de véhicules à carburants de remplacement au Canada. »

Peter Fragiskatos

Député de London-Centre-Nord

« L'industrie du transport représente l'un des plus gros obstacles à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions établis pour son secteur. Aujourd'hui, environ onze millions de véhicules de promenade et de véhicules commerciaux circulent régulièrement sur les routes de l'Ontario. Ces stations de GNC, parmi les premières à voir le jour dans le corridor de l'autoroute 401, offriront une option de carburant plus propre et plus abordable. Elles réduiront les émissions de gaz à effet de serre et inciteront les propriétaires de parcs de véhicules à envisager l'abandon des carburants classiques comme l'essence et le diesel. »

Mike Shannon, vice-président, Stockage, Transmission et IMO, Enbridge,

au nom de l'Union Energy Solutions Limited Partnership

« L'utilisation du gaz naturel comme carburant est la meilleure solution qui soit pour réduire les émissions associées aux véhicules diesel qui circulent sur nos routes et dans nos villes et villages. Grâce à ce réseau de stations de GNC, les conducteurs de camions lourds pourront emprunter ces routes en sachant qu'ils auront suffisamment de carburant pour traverser les frontières provinciales ou se rendre aux États-Unis. »

Chad Lindholm

Vice-président, Ventes, Clean Energy Fuels Corp.

