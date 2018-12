GrapheneCA se joint à IntelliFLEX







NEW YORK, 14 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nano Graphene Inc., faisant affaire sous le nom de GrapheneCA («?GrapheneCA?»), a annoncé aujourd'hui qu'elle joignait les rangs d'IntelliFLEX, l'organisation canadienne qui vise à unir les entreprises industrielles, les institutions universitaires et instituts de recherche au sein de chaînes d'approvisionnement efficaces pour l'électronique flexible, l'impression 3D, l'électronique imprimable grand format en 2D, l'électronique portable, les textiles intelligents et l'électronique hybride, y compris les semi-conducteurs, les circuits intégrés et les logiciels associés.



«?Nous sommes extrêmement fiers de voir un développeur et fabricant de graphène aussi innovant et respecté se joindre à notre organisation, et nous nous attendons à des collaborations fructueuses dans un avenir très proche?», a déclaré Peter Kallai, PDG d'intelliFLEX.

IntelliFLEX, une force dynamique de l'industrie, est une alliance industrielle sans but lucratif qui agit en partenariat avec au-delà de 300 organisations à travers le Canada en vue d'accélérer la croissance du secteur de l'électronique flexible et hybride.

Pour sa part, GrapheneCA se donne pour mission de travailler avec un réseau d'entreprises canadiennes afin de promouvoir le développement technologique. «?Nous sommes vraiment heureux de nous associer à l'industrie pour démontrer comment le graphène peut être utilisé dans la prochaine génération de capteurs, de couches minces et de composites, pour ne citer que quelques applications?», a déclaré David Robles, directeur du développement commercial de GrapheneCA à New York, qui a ajouté : «?Ces dispositifs changent déjà la façon que nous concevons l'électronique et représentent ce que l'avenir nous réserve en ce qui a trait aux applications telles que les antennes, les dispositifs de réseau, les composants IoT et les circuits imprimés?».

«?Cela va dans le sens de l'engagement de GrapheneCA d'être un bon acteur de l'industrie et de contribuer concrètement à l'avenir de la planète?», a-t-il poursuivi. «?Nous avons des projets à court terme de nous établir et fonctionner à partir de Montréal et sommes déterminés à devenir un membre à part entière de la communauté canadienne. Les gens d'IntelliFLEX nous présentent déjà à certains de ses membres clés et nous sommes impatients d'amorcer des collaborations avec eux et participer à des événements de nature didactique.?»

À propos de GrapheneCA

GrapheneCA est une société privée de production et de commercialisation de graphène et de matériaux à base de graphène, basée à New York. Son objectif est d'intégrer le graphène à des applications concrètes en utilisant son propre processus de production hautement efficace, évolutif et respectueux de l'environnement. GrapheneCA a mis sur pied une unité de production à New York et produit actuellement du graphène à grande échelle. Elle produit notamment des flocons de graphite contenant moins de 0,03 % de contamination par l'oxygène. La technologie éprouvée de GrapheneCA est en instance d'être brevetée aux États-Unis et en Chine.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des «?informations prospectives?» au sens donné à ce terme dans la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Les mots «?peut?», «?serait?», «?pourrait?», «?devrait?», «?potentiel?», «?sera?», «?cherchera?», «?à l'intention?», «?planifier?», «?prévoir?», «?croire?», «?estimer?», «?s'attendre à?» et les expressions similaires relatives à GrapheneCA, y compris les informations relatives aux plans d'entreprise de GrapheneCA et aux utilisations futures du graphène, sont destinés à identifier des informations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent constituer des informations prospectives. Ces déclarations reflètent les vues et les intentions actuelles de GrapheneCA en ce qui concerne les événements futurs, ainsi que les informations actuelles à la disposition de GrapheneCA, et sont soumises à certains risques, incertitudes et hypothèses. Des facteurs ou hypothèses importants ont été appliqués pour fournir des informations prospectives, notamment que GraphèneCA produise en masse du graphène et que le graphène soit adopté par les marchés. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations concrets, exprimés ou implicites dans ces informations prospectives, diffèrent de ceux décrits dans le présent document si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient. Ces facteurs incluent, sans s'y limiter : des modifications à la loi?; la capacité de mettre en oeuvre des stratégies commerciales et de rechercher des opportunités commerciales?; l'état des marchés des capitaux?; la disponibilité des fonds et des ressources pour poursuivre les opérations?; un nouveau modèle d'entreprise?; la dépendance vis-à-vis des fournisseurs clés et des partenaires locaux?; la concurrence?; l'issue et le coût de tout litige?; ainsi que les conditions générales de l'économie, du marché et des affaires. Si un facteur affecte GrapheneCA de manière inattendue, ou si les hypothèses sous-jacentes aux informations prospectives s'avèrent inexactes, les résultats ou événements réels peuvent différer considérablement des résultats ou des événements prévus. Toute information prospective de ce type est expressément qualifiée dans sa totalité par cette mise en garde. En outre, GrapheneCA n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ces informations prospectives. Les informations prospectives incluses dans ce communiqué de presse sont valables à la date de ce communiqué de presse et GrapheneCA n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les informations prospectives autres que celles requises par la loi en vigueur. Les résultats de GrapheneCA ainsi que les informations et calculs prospectifs peuvent être affectés par les fluctuations des taux de change.





